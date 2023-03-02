18 yaş üstüne iş fırsatı geldi! Kamuda çalışmak isteyenler başvurabilir: KPSS'den bu puanı almak yeterli







18 YAŞINI DOLDURANLARA İŞ İMKANI!







18 yaşını doldurmuş kamu ve kuruluşlarda çalışmak isteyen kişiler için iş imkanı sunuldu. O ünicersite yüzlerce personel işe alacak. Başvuru şartları belli oldu. Personel alımı yapacak o üniversite hangisidir? Merak edilen detaylar haberimizde.Konya ilinde Necmettin Erbakan Üniversitesi birimlerine başvurular başlayacak. Çeşitli kadrolarda personel alımları yapılacak. Şartlar sunulmuş bulunmaktadır. Yayınlanan tarih itibariyle 15 gün içerisinde başvurular tamamlanacaktır.Başvuruda bulunmak isteyenler için şartlar şu şekilde belirtilmiştir: - Belirlenen bölümde niteliği karşılayacak öğrenim düzeyinde mezun olunmuş olması gerekmektedir. - Başvuru tarihi anı ile 18 yaşını tamamlamış olunmalıdır. -SGK kurumundan emeklilik veyahut yaşlılık aylığı bulunmamalıdır. -Görevin devamlılığı adına engel veya hastalık teşkil eden durum olmamalıdır. -Koruma ve güvenlik görevlisi (2023-R01, 2023-R-02 ve 2023-R-03 nolu ilanlar) pozisyonuna başvuruda bulunan adaylar için 5188 sayılı Kanunun 14. maddesi gereği yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmamaktadır. Başvurular https://basvuru.erbakan.edu.tr/ internet sitesi üzerinden üye girişini tamamlayarak belgelerinizi yüklemek şartıyla tamamlanacaktır. Tek bir pozisyon için kod yazmalı ve başvuru yapmalısınız. Online başvuru yapıldıktan sonrasında başvuru süresi içinde sisteme yükledikleri belgeleri Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına T.C. Kimlik numarasını da belirterek yüz yüze veya noter onaylı vekalet ile getirilmesi zorunludur. Online, yüz yüze veya noter onaylı vekalet ile başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları katiyen kabul edilmeyecektir. 6 Şubat 2023 tarihli deprem sebebiyle 32098 sayılı OHAL kararı kapsamında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri içerisinde ikamet eden adayların online başvuruları yeterli olacaktır. Bu belgeleri şahsen veya noter onaylı vekalet yoluyla sunulma şartı yoktur.