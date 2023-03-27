18 yaş üstüne Nisan piyangosu çıktı! Meclis yeşil ışık yaktı: Kişi başı 10.000 TL ödenecek

18 YAŞ ÜSTÜ GENÇLERE 10 BİN TL VERİLECEK!
18 yaşını dolduran gençlere müjdeyi o banka verdi. Başvurusunu tamamlayan herkese 10 bin lira ödeme hazır. Ne yaş şartı ne de farklı bir şart aranıyor. Böyle bir kampanya kırk yılda bir gelir. 18 yaş üstü gençlerin hepsine çok özel bir kampanya hazırlandı. Gençlerin en büyük sıkıntılarından biri olan nakit ihtiyaca anında cevap veren bu kampanya dan ise her genç yararlanabilecek. Akbank gençleri de düşünerek kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Buna göre 18 yaşını tamamlayan tüm gençlere anında 10 bin lira ödeme verilecek. Detaylar ile ilgili bilgiler ise Akbank tarafından iletildi.
Gençlerin ekonomik sıkıntılar çekmemeleri ve nakit parasının olması maksadıyla Akbank tan dikkat çeken bir kampanya geldi. Bu kampanya gençlere resmen oh dedirtecek. 0 faizli olarak gençlere sunulan bu imkan ihtiyaç kredisi olarak hazırlandı. Toplu paraya ihtiyacı olan gençler bu para ile ihtiyaçlarını kolayca giderebilecek. Kampanyanın detaylar Akbank’ın kendi internet siyesi üzerinden müşterileri ile paylaşıldı. 18 yaşını dolduran herkes bu kampanyaya katılım sağlayabiliyor. Üstelik kampanyaya katılım için herhangi bir şart da aranmıyor. 0 faizli olarak hazırlanan bu ihtiyaç kredisinin detayları işte burada….
ŞART MART YOK
Akbank gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir kredi
fırsatı sunuyor. Başvurusunu yapan herkese banka tarafından 10 bin lira ihtiyaç kredisi tahsis edilecek. Akbank müşterisi olan 18 yaşını dolduran herkes bu kampanyadan yararlanabiliyor. Üstelik krediden yararlanmak için de şubeye kadar gitmeye de gerek yok. Online başvuru yapmak isteyenlerde mobil bankacılık üzerinden işlemlerini tamamlayarak 10 bin lira ödeme kazanabilecekler. Vade sayısı ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler bankanın resmi internet sitesini inceleyebilirler. Akbank bu kampanyasında sıfır faiz seçeneği ile 12 ay vade ile kredi verecek. Yani geri ödemesi de 10 bin lira olacak. AKBANK FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI Akbank'tan faizsiz kredi kullanmak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. Bankanın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada nakit ihtiyacı olanlara en hızlı çözümün sağlandığı belirtilirken kampanyanın Akbank Direkt Kredi başlığı ile devam ettiği bildirildi. Başvuru şartları arasında Akbank müşterisi olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, kredi kullanmak konusunda bankalarla problemi olmamak gibi şartlar aranıyor. Aynı zamanda talihsiz ihtiyaç kredisi kullanabilmek için Akbank'ın kredi kartı ürünlerinden birini kullanıyor olmanız gerekiyor. Akbank müşterisi olan ya da yeni Akbank'a geçecek olan herkes bu kampanyaya katılabiliyor. 18 yaş üstü olanlar başvuru için Akbank şubelerine gidebileceği gibi yine bankanın mobil bankacılık ve online bankacılık hizmetlerinden de başvuru işlemlerini yapabiliyor.