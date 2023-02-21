18 yaş üzeri olan herkes başvurabilir! O banka tam 180.000 TL ödeme yapacak! Kimlik numarası ile başvurun paranızı dakikalar içinde alın

Banka, İhtiyaç Kredisi kampanyası kapsamında 100.000 TL üzerinde kredi kullanacak olan müşterilerine 12 ay vadeli ödeme seçeneği sunuyor. Bu kampanyaya katılan ve Akbank müşterisi olan kişiler, daha önce kredi kullanmışlarsa yüksek limitli kredi ödeme seçenekleri de elde edebilirler.
Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kampanyası sayesinde uygun faizlerle kredi alabilirler. Kampanyaya katılmak için başvuru yaparak 100.000 TL'ye kadar kredi kullanabilir ve ödemelerinizi 24 aya kadar vadelendirerek geri ödeyebilirsiniz.
Başvuru yapmak için cep telefonunuz üzerinden Akbank'a SMS gönderebilirsiniz. Bunun için "kredi" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı yazıp 44 25 numarasına mesaj atmanız yeterli. Başvurunuz onaylanırsa, en yakın Akbank şubesine giderek kimliğinizle birlikte kredinizi kullanabilirsiniz. Akbank'ın İhtiyaç Kredisi kampanyası, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için uygun bir seçenek olabilir. Yüksek limitli kredi ödeme seçenekleri de sunan kampanyaya katılmak için başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.