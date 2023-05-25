18 yaş üzerine iş ilanı: İl Özel İdaresi sözleşmeli personel alımı! Son gün 16 Haziran







1 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLANACAK











Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol şantiyesine gerçekleştirdiği özel ziyaret sırasında, proje çalışmalarının ilerleyişini yakından inceledi ve kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Ziyaret sırasında 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan ve diğer yetkililerden aldığı bilgilerle birlikte, halka projenin ayrıntılarını aktaran Bakan Nebati, seyahat süresinin 18 dakikaya inerek vatandaşların yaşadığı trafik sıkışıklığını çözüme kavuşturacaklarını vurguladı.Gazetelere açıklama yaparak projenin ilerleyişini değerlendiren Nebati, köprü inşaatının hızla devam ettiğini belirterek otoyolun tamamlanmasının yakın bir süre içinde gerçekleşeceğine dikkat çekti. Mersin'deki bu önemli projenin, hem Mersin'e hem de ülkenin genel ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını ifade eden Bakan Nebati, projenin yaklaşık maliyetinin 8,5 milyar lira olduğunu ve 42 kilometrelik ana gövde ile 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan toplamda 53 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğunu belirtti.Seyahat süresinin bu proje sayesinde 2,5 saatten 18 dakikaya kadar düşeceğine vurgu yapan Nebati, projenin zaman ve enerji açısından büyük bir katkı sağlayacağını söyledi. Mevcut durumda seyahat süresinin 45 dakika olduğunu, ancak yaz mevsimi ve hafta sonu gibi yoğun dönemlerde 2,5 saate kadar çıkabildiğini ifade eden Bakan Nebati, projenin tamamlanmasıyla bu sürenin önemli ölçüde azalacağını ve sadece 18 dakikaya ineceğini belirtti. Bu durumun hem zamandan tasarruf sağlayacağını hem de enerji tasarrufu yaparak ekonomiye ciddi katkılar sunacağını vurguladı. Ayrıca Nebati, projenin diğer katkılarına da değinerek, bu 42 kilometrelik otoyol ve bağlantı yollarıyla yıllık olarak ülkeye yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağlanacağını dile getirdi. Bölgedeki turizm, sanayi ve tarım sektörlerinin de projenin tamamlanmasıyla önemli ölçüde kalkınacağını belirten Bakan Nebati, projenin açılışını dört gözle beklediklerini ifade etti. Bu otoyolun tamamlanmasıyla birlikte, Mersin ve çevresindeki vatandaşlar, daha hızlı ve rahat bir şekilde seyahat edebilecekler. Ayrıca, bölgenin ekonomik potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için önemli bir adım atılmış olacak. Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi, ülke genelindeki ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik önemli bir örnek teşkil ederek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.