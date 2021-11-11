18 yaş ve üstündekilere çift doz BioNTech aşısı olan kişiler için "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

İki yıldır tüm dünyayı saran Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Çift doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden en az 6 ay geçen,18 yaş ve üstündeki tüm vatandaşlara hatırlatma dozu yapılmaya başlandı.Randevu alarak seçtikleri hastane ve sağlık kuruluşunda aşılarını olan kişiler hatırlatma dozlarını yaptırmış oldular.Hatırlatma dozu aşısını yaptıran vatandaşlardan 24 yaşındaki Sinem Kenger, aşı yaptırmanın önemine dikkati çekerek, "Kendi sağlığım, ailemin ve toplumun sağlığı için üçüncü doz aşımı oldum. Herkesin de olmasını istiyorum çünkü toplu alanlarda birlikte vakit geçiriyoruz. Sosyal hayatın devam edebilmesi için herkesin aşı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.HATIRLATMA DOZU KİMLERE UYGULANACAKHatırlatma dozu çift doz aşını olan kişilerden aşılanma sürecinin üzerinden 6 ay geçen 18 yaş üstü vatandaşlarımız yaralanacak. Sağlık bakanlığı herkesin hatırlatma dozu aşılarını olmalarını istedi. Koronavirüs ile mücadelede tüm halkımızı duyarlı olmaya çağırdı.