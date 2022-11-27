EKONOMİ
27 Kasım 2022 - 07:18

18 yaşından büyük herkese! 40.000 TL krediyi şimdi çek seneye öde! Başvurular...

Özel bankalar kredi kampanyasını başlattı. Akbank'tan ihtiyaç kredisi kullanan müşteriler, kredilerini şimdi kullanacak 2023'te ödemeye başlayacak. İşte Akbank 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisine ilişkin bilgiler.

EKONOMİ
27 Kasım 2022 - 07:18
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
18 yaşından büyük herkese! 40.000 TL krediyi şimdi çek seneye öde! Başvurular...


Özel bankaların kredi kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bankalardan birer birer kredi kampanyasına ilişkin duyurular yapılıyor. Nakit ihtiyacı olan, acil para bulmaya çalışan ancak şu an ödemek için yeterli parası olmayanlar için Akbank’tan kaçırılmaz bir fırsat sunuldu. Buna göre Akbank 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi için başvurular açıldı. Banka, 100 bin TL’ye kadar 2023 yılına kadar ertelemeli kredi kullanımına onay veriyor.

Krediyi şimdi al seneye öde!

Akbank’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre ihtiyaç kredilerinde şimdi kullan 2023’te öde dönemi başladı. Paraya ihtiyacı olan kişilerin yoğun talep gösterdiği kredi paketine internet üzerinden kolayca başvuru yapılabiliyor.



İnternet başvurularında müşterilerden belge ya da imza talep edilmeden kredi başvurusu yapılmasına ve daha sonra kredi kullanımına imkan tanınıyor. Akbank’ın sayfasında 3 ay ertelemeli krediye ilişkin şu ifadeler yer alıyor;

“ Kredinizi Akbank Mobil’den hemen kullanın, ödemeye 2023 yılında başlayın. Dilerseniz hemen şimdi Akbank.com’dan, Akbank Telefon Şubesi’ni arayarak ya da Akbank Mobil ve İnternet’e girerek belgesiz, imzasız Direkt Kredi kullanabilirsiniz “

Akbank’tan yüksek tutarlarda kredi kullanmak isteyen kişiler kredimakbankta.com adresine girerek de başvurularını gerçekleştirebilecekler. Banka, 50 bin TL’ye kadar olan krediler için 36 ay, 50 bin TL üzeri ve 100 bin TL altındaki tutarlar için 24 ay, 100 bin TL üzerindeki tutarlar için 12 ay vade imkanı sağlıyor.

Kredisi onaylanan kişiler ilk ödemelerini en fazla 92 gün sonra yapabiliyor. Buna göre Kasım ayında kredi başvurusu onaylanan kişiler ilk taksit ödemelerini Şubat ayında yapacaklar. Müşterilerin internet üzerinden yapacakları başvurular için herhangi bir belge ya da imza gerekmiyor. Ancak şubeden yapılan başvurularda nüfus cüzdanı, adres teyidi, gelir belgesi, SGK döküm belgesi gibi belgeler de talep edilebilmektedir.

Akbank’tan 50 bin TL’ye kadar kredi kullanmak isteyenler mobil kanallar üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler. Bankanın uyguladığı faiz oranı da kullanılan kredi tutarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle kredimakbankta.com adresine girerek kredi hesaplaması yapılması gerekiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
SGK uyardı: Maaşlar faiziyle geri alınacak! Bunu yapanın başı yanacak
SGK uyardı: Maaşlar faiziyle geri alınacak! Bunu yapanın başı yanacak
EYT'lilere bir müjde daha geldi! Tazminat hakkı, prim desteği... EYT avantaja dönüşüyor
EYT'lilere bir müjde daha geldi! Tazminat hakkı, prim desteği... EYT avantaja dönüşüyor
Emeklilere ikramiye müjdesi! TÜFE zammı geliyor 2023'te 5.000 TL ödenecek
Emeklilere ikramiye müjdesi! TÜFE zammı geliyor 2023'te 5.000 TL ödenecek
Ziraat Bankası'ndan kredi kartı olanlar! 30 Kasım'a kadar 250 TL alabilirsiniz
Ziraat Bankası'ndan kredi kartı olanlar! 30 Kasım'a kadar 250 TL alabilirsiniz
Çocuklu aileler bu kış rahat edecek! 450 TL - 650 TL her ay ödenecek
Çocuklu aileler bu kış rahat edecek! 450 TL - 650 TL her ay ödenecek
Bir kereye mahsus 1.250 TL ödeniyor! Dilekçe doldurmak yeterli
Bir kereye mahsus 1.250 TL ödeniyor! Dilekçe doldurmak yeterli
Son Haberler
Masterchef 26 Kasım eleme adayları! Bireysel oyun kazanan 3 isim adını ilk 9'a yazdırdı
Masterchef 26 Kasım eleme adayları! Bireysel oyun kazanan 3 isim adını...
Uzman öğretmen maaş farkı/ zammı ne kadar? Uzman öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?
Uzman öğretmen maaş farkı/ zammı ne kadar? Uzman öğretmen maaş...
SGK uyardı: Maaşlar faiziyle geri alınacak! Bunu yapanın başı yanacak
SGK uyardı: Maaşlar faiziyle geri alınacak! Bunu yapanın başı yanacak
EYT'lilere bir müjde daha geldi! Tazminat hakkı, prim desteği... EYT avantaja dönüşüyor
EYT'lilere bir müjde daha geldi! Tazminat hakkı, prim desteği... EYT...
Emeklilere ikramiye müjdesi! TÜFE zammı geliyor 2023'te 5.000 TL ödenecek
Emeklilere ikramiye müjdesi! TÜFE zammı geliyor 2023'te 5.000 TL ödenecek
Bu güzelliğe hangi Yalı Çapkını hayır diyebilir ki! Afra Saraçoğlu beyaz bornozuyla yürek hoplattı: Sevgilisinden dikkat çeken yorum!
Bu güzelliğe hangi Yalı Çapkını hayır diyebilir ki! Afra Saraçoğlu...
Uğruna 18 yıllık eşinden vazgeçmişti! Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisiyle dikkat çeken pozları
Uğruna 18 yıllık eşinden vazgeçmişti! Somer Sivrioğlu'nun genç...
Acun'dan onay çıktı Arda Kural kadroya girdi! Yerli DiCaprio'yu orada izleyeceğiz!
Acun'dan onay çıktı Arda Kural kadroya girdi! Yerli DiCaprio'yu orada...
Ziraat Bankası'ndan kredi kartı olanlar! 30 Kasım'a kadar 250 TL alabilirsiniz
Ziraat Bankası'ndan kredi kartı olanlar! 30 Kasım'a kadar 250 TL alabilirsiniz
Evi, arsası, işyeri olanlar! 81 ilde başladı, tapu devrinde yeni dönem...
Evi, arsası, işyeri olanlar! 81 ilde başladı, tapu devrinde yeni dönem...
Çocuklu aileler bu kış rahat edecek! 450 TL - 650 TL her ay ödenecek
Çocuklu aileler bu kış rahat edecek! 450 TL - 650 TL her ay ödenecek
Bir kereye mahsus 1.250 TL ödeniyor! Dilekçe doldurmak yeterli
Bir kereye mahsus 1.250 TL ödeniyor! Dilekçe doldurmak yeterli
TRT KPSS'siz personel alımını başlattı! 10 - 15 bin TL maaş ile başvurular açıldı
TRT KPSS'siz personel alımını başlattı! 10 - 15 bin TL maaş ile...
Çıtır çıtır el açması sanılan börek! Çayın yanında tam bir lezzet bombası! Bu böreğin sırrı sosunda
Çıtır çıtır el açması sanılan börek! Çayın yanında tam bir...
Zor günler geçiren Arda Kural'ın elinden Acun Ilıcalı tuttu! Bakın bir zamanların favori oyuncusu ekranlara hangi sürpriz projeyle dönüyor
Zor günler geçiren Arda Kural'ın elinden Acun Ilıcalı tuttu! Bakın...