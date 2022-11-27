18 yaşından büyük herkese! 40.000 TL krediyi şimdi çek seneye öde! Başvurular...

Özel bankaların kredi kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bankalardan birer birer kredi kampanyasına ilişkin duyurular yapılıyor. Nakit ihtiyacı olan, acil para bulmaya çalışan ancak şu an ödemek için yeterli parası olmayanlar için Akbank’tan kaçırılmaz bir fırsat sunuldu. Buna göre Akbank 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi için başvurular açıldı. Banka, 100 bin TL’ye kadar 2023 yılına kadar ertelemeli kredi kullanımına onay veriyor.
Krediyi şimdi al seneye öde!Akbank’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre ihtiyaç kredilerinde şimdi kullan 2023’te öde dönemi başladı. Paraya ihtiyacı olan kişilerin yoğun talep gösterdiği kredi paketine internet üzerinden kolayca başvuru yapılabiliyor.
İnternet başvurularında müşterilerden belge ya da imza talep edilmeden kredi başvurusu yapılmasına ve daha sonra kredi kullanımına imkan tanınıyor. Akbank’ın sayfasında 3 ay ertelemeli krediye ilişkin şu ifadeler yer alıyor; “ Kredinizi Akbank Mobil’den hemen kullanın, ödemeye 2023 yılında başlayın. Dilerseniz hemen şimdi Akbank.com’dan, Akbank Telefon Şubesi’ni arayarak ya da Akbank Mobil ve İnternet’e girerek belgesiz, imzasız Direkt Kredi kullanabilirsiniz “ Akbank’tan yüksek tutarlarda kredi kullanmak isteyen kişiler kredimakbankta.com adresine girerek de başvurularını gerçekleştirebilecekler. Banka, 50 bin TL’ye kadar olan krediler için 36 ay, 50 bin TL üzeri ve 100 bin TL altındaki tutarlar için 24 ay, 100 bin TL üzerindeki tutarlar için 12 ay vade imkanı sağlıyor. Kredisi onaylanan kişiler ilk ödemelerini en fazla 92 gün sonra yapabiliyor. Buna göre Kasım ayında kredi başvurusu onaylanan kişiler ilk taksit ödemelerini Şubat ayında yapacaklar. Müşterilerin internet üzerinden yapacakları başvurular için herhangi bir belge ya da imza gerekmiyor. Ancak şubeden yapılan başvurularda nüfus cüzdanı, adres teyidi, gelir belgesi, SGK döküm belgesi gibi belgeler de talep edilebilmektedir. Akbank’tan 50 bin TL’ye kadar kredi kullanmak isteyenler mobil kanallar üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler. Bankanın uyguladığı faiz oranı da kullanılan kredi tutarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle kredimakbankta.com adresine girerek kredi hesaplaması yapılması gerekiyor.