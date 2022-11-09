EKONOMİ
09 Kasım 2022 - 04:09

18 yaşından büyük herkese faizsiz 10.000 TL kredi veriliyor! Başvuran hemen alacak

Faizsiz kredi kampanyası başladı. 10 bin TL kredi için 18 yaşından büyük herkes başvuru yapabilecek. İşte başvuru şartları ve detaylar.

EKONOMİ
09 Kasım 2022 - 04:09
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18 yaşından büyük herkese faizsiz 10.000 TL kredi veriliyor! Başvuran hemen alacak


Paraya ihtiyacı olan birçok kişi çareyi banka kredilerinde arıyor. Yüksek faiz oranları nedeniyle kredi çekmekten gözü korkan vatandaşlara Akbank’tan müjdeli haber geldi. Akbank, faizsiz 10 bin TL kredi kampanyasını duyurdu. Buna göre 18 yaşını geçen herkes kredi kampanyasına başvurabilecek.

Akbank’tan faizsiz 10.000 TL kredi!

Akbank tarafından yapılan duyuruya göre 18 yaşından büyük olup başvuru yapanlara sıfır faizli 10 bin TL kredi imkanı sunulacak. 17 Ekim 2022’de başlayan kredi kampanyası 30 Kasım 2022 günü sona erecek. Kredi imkanını kullanmak için bu tarihler arasında Akbank Mobil’i telefonuna indirerek “Akbanklı olmak istiyorum” butonuna tıklanması gerekiyor.



Kredi kampanyasından yalnızca yeni Akbanklı olanlar yararlanabiliyor. Bu kişiler Akbank müşterisi olduktan sonra ilk kez asıl Axess ya da Wings karta başvurmaları ve başvurularının onaylanması halinde 31 Aralık 2022 tarihine kadar taksitli nakit avans limitinden yararlanabilecekler.

Akbank müşterisi olma işlemleri tamamlandıktan sonra ise ilgili belgelerin bankaya ulaştırılması ve ardından kredi kartı başvurusu yapılması talep ediliyor.

akbank

İlk kez müşteri olanlara özel

Akbank’ın resmi internet sitesi üzerinden 10 bin TL taksitli nakit avans için bilgilendirme yapıldı. Buna göre mobil ya da şubeden Akbanklı olanlar şube, müşteri iletişim merkezi, Akbank mobil gibi kanallar üzerinden kredi kartı başvurusu yapabilecekler.

Kampanya kapsamında yer alan katılımcıların, SMS ile ifade edilen tarihe kadar yapacakları 10 bin TL’ye kadar 2 – 6 ay arası vadedeki taksitli avans işlemlerinde indirimli aylık yüzde 0 faiz oranı geçerli olacak.

Bu kampanyadan yalnızca ilk defa Axess ya da Wings asıl kredi kartı başvurusu yapan Akbanklılar yararlanabiliyor. Kampanyaya ek olarak Axess ya da Wings Kredi kartı sahibi olan kişiler 1 yıl boyunca da kart aidatı ödemiyor. Ancak kredi kartlarında gecikme, bloke, yasal takip olan Akbanklılar taksitli avans imkanından yararlanamıyorlar.

Akbank’ın sıfır faizli 10 bin TL taksitli nakit avans imkanından yararlanabilmek için en geç 30 Kasım 2022 tarihine kadar Akbank’a başvuru yapmak gerekiyor. 18 yaşından büyük olan herkes Akbank müşterisi olmak için başvuru yapabilirler. Başvuru onaylandıktan sonra taksitli nakit avanstan yararlanabilir ve bankanın kredi kartlarını kullanabilirler.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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