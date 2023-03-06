18 yaşından büyükler 14.000 TL maaşla işe alınacak! Başvuru şartları açıklandı













İŞKUR Meslek Edindirme Kurslarına Başvurular Nasıl Yapılmaktadır?

İŞKUR, İş-Kurum, İş ve İşçi Bulma Kurumu şeklinde de bilinen İş Kurumu, Türkiye'de istihdamı arttırılması amacıyla çalışanların eğitimine ve istihdamına yönelik hizmetler sunan bir kuruluştur. İş Kurumu'nun düzenlediği mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları, iş arayanların mesleki becerilerini geliştirerek iş hayatına uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır. İŞKUR, kursiyerlere ve programlara katılan kişilere günlük cep harçlıkları ödemesi yapmaktadır. Bu ödemeler, kursa katılan kişinin durumuna ve programın türüne göre değişmektedir. İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 211,55 TL, öğrencilere 158,66 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 105,78 TL olarak yapılan ödemeler bazı meslek gruplarında çok daha çok olarak verilmektedir. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 232,71 TL cep harçlığı ödenmektedir.Bu programlara katılan kişiler, mesleki eğitim ve işbaşı eğitimleri ile iş dünyasındaki becerilerini geliştirme fırsatı elde etmektedir. Ayrıca, bu programlara katılan kişilerin işverenler tarafından işe alınma ihtimali de artmaktadır. İŞKUR'un hizmetleri sayesinde işsizlik sorununa çözüm yer alması ve istihdamın artırılması hedeflenmektedir.İŞKUR'un düzenlediği mesleki eğitim kurslarına katılanlar, kurs boyunca hem ücretsiz eğitim alıp meslek sahibi olma fırsatını yakalıyor benzer şekilde günlük cep harçlıkları sayesinde gelir elde ediyorlar. Başvurular İŞKUR'un 81 ildeki il müdürlükleri, hizmet merkezleri ve E-Şube üzerinden yapılabiliyor. Başvuruların sonucu açıklandıktan sonra onaylanan kişilere ödemeler yapılıyor. Bazı meslek gruplarında günlük cep harçlığı daha yüksek olabiliyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler İŞKUR kurslarına başvuru yapıyor ve meslek sahibi olmanın beraberinde ekonomik anlamda da kazanç sağlıyorlar.