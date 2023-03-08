18 yaşından büyükler dikkat! Bekçi alımları tekrar başladı: KPSS şartı yok!







18 – 55 Yaş Arası Herkes Başvurabilir







2023 yılı itibariyle bekçi alımları yeniden açıldı. Bekçi alımları ile ilgili gelişmeler de bekçi olmak isteyenlerin müjdesi olarak ortaya çıktı. Türkiye İş Kurumu alımları ile ilgili detaylar da yazımızda sizlerle.Kısa bir süre içinde EGM’de bekçi alımları açıklaması yapıldı. Bu kez ise Türkiye İş Kurumu tarafından açıklama geldi. Bekçi alımlarının başlamasıyla birlikte başvuru şartları yakında takiptedir. Şartlar; • Kamu haklarından herhangi bir cezası bulunmaması, • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, • En az ilköğretim mezunu olması Olarak sıralanmaktadır. Aynı zamanda kötü madde kullanımı konusunda tedavi görmemiş olması da gerekmektedir. Vardiyalı çalışma sistemi üzerinde olan ve mesleğini iyice icra etmesine engel olacak sağlık problemlerinin bulunmaması da başvuru şartlarındandır.