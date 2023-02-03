18 yaşından küçüklere 12 ay 3.350 TL destek parası verilecek! Kritik 3 güne dikkat: Başvurusunu ileten parayı cebine koyacak!







AİLE DESTEK PROGRAMINA BAŞVURU ŞARTLARI







Ailesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak görev yapan bireylerin mevcut olması başvuruların değerlendirilmelerinde bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Yardım programı sürekli olarak ödenmemektedir. Yardımlar, 1 senelik süreyle gerçekleşmektedir. Ekonomik olarak problem yaşayan aileler için özellikle hizmete girmiş bir sistemdir. Elektrik, doğal gaz, kira yardımı gibi destekler de sağlanmaktadır.Geçtiğimiz aylarda yılbaşı desteği olarak da ifade edilen aile destek programı için başvurular devam ediyor. Aranan niteliklerin bazıları ise aşağıda yer almaktadır.· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, · Mavi kart sahibi olmak, · Yerleşim adresinin Türkiye dışında olması, · 18 yaşından büyük olmama,