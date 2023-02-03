Finans
03 Şubat 2023 - 10:30

18 yaşından küçüklere 12 ay 3.350 TL destek parası verilecek! Kritik 3 güne dikkat: Başvurusunu ileten parayı cebine koyacak!

Tek şart aranıyor, 6-7-8-9 Şubat'ta ödemeler hesaplara yatırılacak. Tek seferde anında 3.350 TL destek ödemesi sağlanıyor. Asgari ücretin artırılmasıyla beraber aile destek paketlerinde de artışın olup olmadığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz aylar için bakanlık bu destek ödemelerini 850 TL ile 3..350 TL olarak söylemişti. 2023 yılı için ise ödemeler hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Detaylar haberimizde...

Finans
03 Şubat 2023 - 10:30
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18 yaşından küçüklere 12 ay 3.350 TL destek parası verilecek! Kritik 3 güne dikkat: Başvurusunu ileten parayı cebine koyacak!


Ailesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak görev yapan bireylerin mevcut olması başvuruların değerlendirilmelerinde bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Yardım programı sürekli olarak ödenmemektedir. Yardımlar, 1 senelik süreyle gerçekleşmektedir. Ekonomik olarak problem yaşayan aileler için özellikle hizmete girmiş bir sistemdir. Elektrik, doğal gaz, kira yardımı gibi destekler de sağlanmaktadır.

AİLE DESTEK PROGRAMINA BAŞVURU ŞARTLARI

Geçtiğimiz aylarda yılbaşı desteği olarak da ifade edilen aile destek programı için başvurular devam ediyor. Aranan niteliklerin bazıları ise aşağıda yer almaktadır.



· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

· Mavi kart sahibi olmak,

· Yerleşim adresinin Türkiye dışında olması,

· 18 yaşından büyük olmama,

destek ödemesi

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Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
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