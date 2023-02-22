MAGAZİN
22 Şubat 2023 - 18:59

18 yaşındayım demişti... Kısmetse Olur Rotinda bakın yıllar önce kiminle yakalanmış!

Favori Çift Aybüke ve Tolga Yarışmadan Ayrılıyor

MAGAZİN
22 Şubat 2023 - 18:59
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18 yaşındayım demişti... Kısmetse Olur Rotinda bakın yıllar önce kiminle yakalanmış!


Türkiye'nin popüler izdivaç programı Kısmetse Olur, 5 yıl aradan sonra geri dönerek geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlandı. Ancak programın favori çifti Aybüke ve Tolga'nın herhangi bir sebep göstermeden yarışmadan ayrılması programın hayranları için bir şok oldu. Sunucu Öykü Serter, çiftin program kuralları gereği yarışmadan diskalifiye edildiğini açıkladı. Bunun ardından aday sayısı azaltıldı.

kısmetse olur

Rotinda Kılıç: Programın Hayranlarını Şaşkına Çeviren Yeni Gelin Adayı



Yeni gelin adayı Rotinda Kılıç, Aybüke ve Tolga'nın yerini aldı. Kılıç'ın güzelliği hem evi hem de programın hayranlarını anında etkiledi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Rotinda'nın Türk ünlüler Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'e olan çarpıcı benzerliğine hayran kaldı. Ayrıca Rotinda'nın bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ile birlikte olduğuna dair iddialar da ortaya atıldı.

Rotinda Kılıç kimdir?

Rotinda Kılıç 18 yaşında ve Diyarbakır, Türkiye'den. 1.72 metre boyunda ve annesinin izinden giden bir güzellik uzmanı. 

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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