Finans
30 Ocak 2023 - 07:00

18 yaşını dolduran başvursun! Tek seferlik 1.417 TL para verilecek! Başvurular kapanmadan acele eden kazanacak

PTT 18 yaş üzeri vatandaşlara destek oluyor! İşte detaylar...

Finans
30 Ocak 2023 - 07:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
18 yaşını dolduran başvursun! Tek seferlik 1.417 TL para verilecek! Başvurular kapanmadan acele eden kazanacak
TAKİP ETTAKİP ET


PTT kurumu 18 yaş üzerinde olan herkese karşılıksız 1.417.80 TL yardım vermektedir, ancak bu yardım için belli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

PTT KARARIYLA 18 YAŞ ÜZERİNDEKİ HERKESE KARŞILIKSIZ 1.417,80 TL YARDIM!

PTT bugün her 18 yaşından büyük olan kişiye karşılıksız 1.417,80 TL yardım sağlamak için karar bağladı. Dar gelirli vatandaşlar için önemli olan bu destek programı, sıkıntı yaşayan kişiler açısından çok önemsenmektedir. 



Ptt

Bu yardımı almak için öncelikle kişinin Türk vatandaşı olması ve İkamet adresinin Türkiye sınırları içinde olması gerekmektedir. Aileye giren toplam gelir ailedeki kişi sayısına bölünerek değerlendirilmektedir. Eğer kişi başına düşen gelir 1.417,80 TL ve daha fazlası ise yardım yapılmamaktadır. Ayrıca devlet yurtlarında kalanlar, çocuk bakımevlerinde bulunanlar ile askerler bu destek programından yararlanamamaktadır. Kamu çalışanları, özel sandıklara mensup çalışanlar ve kamu görevlilerinin aileleri de bu destek programından faydalanamamaktadır. PTT tarafından düzenlenen destek programına başvurmak için 30-31 Ocak tarihleri arasında kesinlikle başvuruda bulunmak gerekmektedir. Bu yardım, maddi sıkıntı yaşayan kişilerin yaşam kalitesinin biraz daha arttığını kanıtlamıştır. Böylece kişilerin hayatlarında biraz olsun rahatlama sağlanmış olacaktır.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ