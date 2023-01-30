18 yaşını dolduran başvursun! Tek seferlik 1.417 TL para verilecek! Başvurular kapanmadan acele eden kazanacak







PTT KARARIYLA 18 YAŞ ÜZERİNDEKİ HERKESE KARŞILIKSIZ 1.417,80 TL YARDIM!







PTT kurumu 18 yaş üzerinde olan herkese karşılıksız 1.417.80 TL yardım vermektedir, ancak bu yardım için belli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.PTT bugün her 18 yaşından büyük olan kişiye karşılıksız 1.417,80 TL yardım sağlamak için karar bağladı. Dar gelirli vatandaşlar için önemli olan bu destek programı, sıkıntı yaşayan kişiler açısından çok önemsenmektedir.Bu yardımı almak için öncelikle kişinin Türk vatandaşı olması ve İkamet adresinin Türkiye sınırları içinde olması gerekmektedir. Aileye giren toplam gelir ailedeki kişi sayısına bölünerek değerlendirilmektedir. Eğer kişi başına düşen gelir 1.417,80 TL ve daha fazlası ise yardım yapılmamaktadır. Ayrıca devlet yurtlarında kalanlar, çocuk bakımevlerinde bulunanlar ile askerler bu destek programından yararlanamamaktadır. Kamu çalışanları, özel sandıklara mensup çalışanlar ve kamu görevlilerinin aileleri de bu destek programından faydalanamamaktadır. PTT tarafından düzenlenen destek programına başvurmak için 30-31 Ocak tarihleri arasında kesinlikle başvuruda bulunmak gerekmektedir. Bu yardım, maddi sıkıntı yaşayan kişilerin yaşam kalitesinin biraz daha arttığını kanıtlamıştır. Böylece kişilerin hayatlarında biraz olsun rahatlama sağlanmış olacaktır.