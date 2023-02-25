Başvuruların nasıl yapılacağı, hangi kadrolar için personel alınacağı ve başvuru şartları hakkında bilgiler verildi. İlgilenen adayların başvuru şartlarını dikkatlice okumaları ve gerekli belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi ve başvuru koşulları ilan metninde belirtilmiştir.
KAMU PERSONELİ
25 Şubat 2023 - 20:00
18 yaşını doldurana iş fırsatı! O belediye KPSS şartı aramadan yeni personeller alacak!
Kırıkkale Yahşiyan Belediyesi, personel alımı yapacağını ilan etti.
KAMU PERSONELİ
25 Şubat 2023 - 20:00