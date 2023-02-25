KAMU PERSONELİ
25 Şubat 2023 - 20:00

18 yaşını doldurana iş fırsatı! O belediye KPSS şartı aramadan yeni personeller alacak!

Kırıkkale Yahşiyan Belediyesi, personel alımı yapacağını ilan etti.

KAMU PERSONELİ
25 Şubat 2023 - 20:00
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18 yaşını doldurana iş fırsatı! O belediye KPSS şartı aramadan yeni personeller alacak!


Başvuruların nasıl yapılacağı, hangi kadrolar için personel alınacağı ve başvuru şartları hakkında bilgiler verildi. İlgilenen adayların başvuru şartlarını dikkatlice okumaları ve gerekli belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi ve başvuru koşulları ilan metninde belirtilmiştir.

KIRIKKALE YAHŞİYAN BELEDİYESİ PERSONEL ALIM 2023

Yahşiyan Belediyesi 1 İşçi pozisyonu için iş ilanı yayınladı. Bu pozisyonun şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 18 yaşında olmak ve vardiyalı çalışabilmek yer alıyor.



konut

KIRIKKALE YAHŞİYAN BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2023

Yahşiyan Belediyesi, yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, başvurularını Yahşiyan Belediyesi'ne 21-22 Şubat tarihlerinde yapabilirler.

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