18 yaşını doldurana iş fırsatı! O belediye KPSS şartı aramadan yeni personeller alacak!







KIRIKKALE YAHŞİYAN BELEDİYESİ PERSONEL ALIM 2023







KIRIKKALE YAHŞİYAN BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2023

Başvuruların nasıl yapılacağı, hangi kadrolar için personel alınacağı ve başvuru şartları hakkında bilgiler verildi. İlgilenen adayların başvuru şartlarını dikkatlice okumaları ve gerekli belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi ve başvuru koşulları ilan metninde belirtilmiştir.Yahşiyan Belediyesi 1 İşçi pozisyonu için iş ilanı yayınladı. Bu pozisyonun şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 18 yaşında olmak ve vardiyalı çalışabilmek yer alıyor.Yahşiyan Belediyesi, yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, başvurularını Yahşiyan Belediyesi'ne 21-22 Şubat tarihlerinde yapabilirler.