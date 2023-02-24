18 yaşını dolduranlar Galatasaray Üniversitesi'nde işe başlıyor! Şartları taşıyanlar hemen başvuru yapabilir!







GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI







Farklı kadrolar üzeriden 29 yeni personel alımı yapılacağı müjdesi sunuldu. Galatasaray Üniversitesi yeni personel alımı gerçekleştirirken rektörlük üzerinden şartlar tek tek açıklandı. 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 temizlik görevlisi, 8 büro personeli, bir bahçıvan, bir inşaat personeli, bir marangoz, bir sıhhi tesisatçı, bir boyacı, bir elektrikçi alımı gerçekleştirileceği ilanı yayımlandı.Galatasaray Üniversitesi'nde sözleşmeli olarak görev yapacak personellerin 657 sayılı devlet memurları kanunun 48.maddesindeki genel şartları taşıması gerekir. Özellikle başvuru yapacak olanların 18 yaşını doldurmuş olması gerekirken kamu haklarından mahrum kalmaması gerekir.Başvuru yapmak isteyen adaylar diploma belgesini veya sertifikaların onaylı olmasıyla beraber fotokopisi başvuru evrakları arasında yer alır. Tc kimlik kartının fotokopisi, sağlık raporu başvuru esnasında gereklidir. Mart 2023 tarihine kadar gerekli belgeler ile üniversitenin daire Personel Başkanlığına şahsen başvuru yapacaktır.