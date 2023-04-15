18 yaşını geçen herkes başvurusunu yapsın! Ramazan Bayramı kredisi verilecek!

Bayram öncesinde maddi ihtiyacı olan vatandaşların yüzünü kamu bankaları güldürecek. Yeni talimatlarla kredi kampanyalarında da esneklik sağlandı! Tüm gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.
KAMU BANKALARINA KREDİ KONUSUNDA YENİ TALİMATZiraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kamu bankalarına yeni talimat doğrultusunda 18 yaşını geçen vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi yapacak. Ödemeler şartları taşıyan kişilere yapılacak. Kamu bankalarından ihtiyaç kredisi başvurusu yapan vatandaşların başvuruları dakikalar içinde sonuçlanacak ve olumlu sonuçlanan vatandaşlar aynı gün içinde ödemelerini alabilecek.
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bayram kredisi 36 ay vadeli olarak vatandaşa sunulacak ve 50 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapılabilecek. Aynı zamanda bankalar başvuru yapan vatandaşlardan gelir belgesi talep etmeyecek. Kamu bankalarında özellikle emekli maaşını alan vatandaşlar bir adım öne çıkacak. Başvuru yapan vatandaşların daha önceki borçlarını düzenli şekilde ödemesi gerekiyor. Emekli maaşını bankalardan alan müşteriler daha uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredilerinden faydalanabilecek.