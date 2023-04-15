18 yaşını geçen herkese destek ödemesi yağmuru! Tek şartı duyuruldu: 20.000 TL para o tarihten sonra hesaplarda olacak! Yaşı 18'den büyük olanlar için 20 bin TL ödeme verilecek. Tek bir şart verilecek. Bayram öncesi verilecek ödemenin detayları merak ediliyor. Ramazan bayramı öncesi acil nakit paraya ihtiyacı olanlar için müjdeli haberler geldi. Devlet bankalarının duyurduğu müjdeli haber haberimizde. İşte detaylar...
DEVLET BANKALARINDAN BAYRAM MÜJDESİDevlet bankaları bayram öncesi vatandaşlara 20 bin TL ödeme yapacak. Bu ödemenin tek bir şartı var. Müşterilerinin 18 yaşından büyük olması şartı ile birlikte müşterilerine 20 bin TL ödeme yapacak. TC kimlik numarasına göre hesaplara yatırılacak ödemeler ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. İşte o ayrıntılar...
Bayram öncesi verilecek ödemenin miktarının 20 bin TL olduğu belirtiliyor. Ödemeler T.C kimlik numarasına göre yapılacak. Bayramdan önce başvuru yapanlar ATM’ler üzerinden nakit destek ödemelerini alabilecekler. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank Bankası tarafından sağlanacak olan bayram destek ödemeleri için tek şartın 18 yaşından büyük olmak gerektiği belirtiliyor. Düşük faizli kredi uygulamasından faydalanmak için kredi kampanyasının detayları belli oldu. Kredi kampanyasına başvurmak için şartlar netlik kazandı. Buna göre 18 yaşından büyük ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması halinde bütün müşteriler Ramazan Bayramı kredi ödemesinden faydalanabilecek. Kredi notu da bu ödemelerde önemli olabiliyor. Buna göre kredi notunun 1200 puan olması gerekmektedir. Aynı gün için yaptığınız başvurular sonuçlanıyor ve 20 bin TL kadar ödemelerinizi alabiliyorsunuz.