18 yaşını geçen PTT'nin kapısını çalsın! Kişi başı 7800 TL yardım parası ödeniyor: O şarta aman dikkat!





















ÖDEME ŞARTLARI AÇIKLANDI





ÖDEME NASIL ALINIR?





Geçtiğimiz günlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ekonomik kriz ortamında sosyal desteklerin güncellendiğini ve zam yapıldığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları sonrasında, vatandaşlar sosyal yardımların miktarı ve nasıl alınabileceği hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Bunun üzerine, çocuklu ailelere özel bir destek paketi duyurusu yapıldı. Bu kapsamda, 1 ile 5 çocuklu aileler için özel bir yardım miktarı belirlendi.Asgari ücretteki artışla birlikte yeni yılda Çocuk Destek Bileşeni kapsamında, 1, 2, 3, 4 ve daha fazla çocuk sahibi olan aileler, e-Devlet üzerinden başvuru yaparak ödeme alabilecekler. Maddi destekten yararlanmak isteyen aileler, PTT şubelerine de başvurabilirler.Bakan Yanık, açıklamasında çocuk destek paketi ile ilgili ilave destekleri de duyurdu. "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında, hanelerde bulunan çocuk sayısına göre aylık 350 TL ile 650 TL arasında destek sağlanacağını belirtti. Bakan Yanık, "Bu kapsamda, 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız" dedi. Bunun yanı sıra, 5 ve daha fazla çocuklu ailelere yapılacak yardımın yıllık olarak bir hane başına 7 Bin 800 TL ödeneceği de belirtildi.Türkiye Aile Destek Programı'ndan faydalanabilmek için hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden düşük, yani 1.833,45 TL'den az olması gerekmektedir. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen herkes bu programa başvurabilir ve destekten faydalanabilir. Bu programa zaten kayıtlı olanlar da ek olarak bu desteği alabilirler.Tüm anne ve babalar, e-Devlet veya PTT üzerinden başvuruda bulunduktan sonra çocuk yardımı ödemelerini başvuru yapılan ayı takip eden ayın 25'inci gününde PTT hesaplarından çekebilir ya da PTT şubelerinden nakit olarak alabilirler.