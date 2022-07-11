KAMU PERSONELİ
11 Temmuz 2022 - 13:55

18 yaşını geçenler müjde! Personel alımı yapılıyor! Başvurular başladı,en az lise mezunu...

Birçok devlet kurumuna devlet memuru alımı yapılacağı müjdesi açıklandı. Peki hangi kurumlar personel alıyor? Başvuru şartları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
11 Temmuz 2022 - 13:55
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18 yaşını geçenler müjde! Personel alımı yapılıyor! Başvurular başladı,en az lise mezunu...
ÖSYM, bu senenin KPSS tercih rehberini paylaştı. İnsanlar merakla hangi kurumların kamu personeli alımı yapacağını araştırıyor. Peki kamu personeli olmak için nasıl tercih yapılır? Kamu personeli başvuru şartları nelerdir? KPSS 2022 Tercih Rehberi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kamu personeli alımı yapılacak

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS 2022 tercih rehberinde Milli Demiryollarına, Ulusal Hava Meydanları İşletmesine, Bakanlık ve Genel Müdürlüklere, Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü'ne, Kamu Üniversitelerine, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne lise, lisans ve ön lisans mezunu kamu personeli alınacağı açıklandı.

KPSS 2022 Kamu Personeli Alımı

Başvuru zamanı

ÖSYM tarafından edinilen bilgiler doğrultusunda başvurular 30 Haziran- 7 Temmuz arasında yapılacak. ÖSYM sitesinden başvurularını yapıp kaydeden kişiler 30 TL tercih ücreti yatıracak.

Kamu personeli başvuru şartları nelerdir

Yayınlanan tercih rehberinde herhangi bir kamu kuruluşuna başvuru yapabilmek için istenen şartları şu şekilde belirtilmiştir;

-Türk vatandaşı olmak

-18 yaşını geçmiş olmak

-Kamu tarafından sağlanan haklardan mahrum olmamak

-657 sayılı Devlet Memuru kanununun 48. maddesi altıncı fıkrası gereğince askerlik şartlarını taşıyor olmak

-Türk Ceza Kanunu 53. maddede belirtilenlere göre süresi geçmiş bile olsa, kasten bir suç dolayısıyla bir yıl ya da daha fazla süre hapis cezasına veya affa uğramış bile olsa devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzen ve oluşturula bu düzene karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikap, hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık, hileli iflas, güvenin kötüye kullanımı, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, herhangi bir suç kaynaklı mal varlığı değerlerinin aklanması ya da kaçakçılık suçlarından ceza almamış olmak.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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