18 yıllık evliliğini onun için bitirmişti! Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük sevgilisiyle balonda aşk pozu verdi













BALONDA AŞK BAŞKADIR!

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de jürilik yapan Somer Sivrioğlu, kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. Geçtiğimiz yıllarda 18 senelik eşini 21 yaş küçük sevgilisi Pınar Kayabaşı için terk eden ünlü şef, aşkını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak MasterChef çekimleri için Denizli'ye giden Somer Şef'in, sevgilisiyle balonda verdikleri poz ortaya çıktı.Program için Denizli'ye giden çift oldukça romantik anlar yaşadı. Sabah saatlerinde balona binen çift, o anları ölümsüzleştirdi. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle balon pozlarını paylaşan Kayabaşı gündemi salladı.