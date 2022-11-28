TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de jürilik yapan Somer Sivrioğlu, kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. Geçtiğimiz yıllarda 18 senelik eşini 21 yaş küçük sevgilisi Pınar Kayabaşı için terk eden ünlü şef, aşkını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak MasterChef çekimleri için Denizli'ye giden Somer Şef'in, sevgilisiyle balonda verdikleri poz ortaya çıktı.
MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 05:02
18 yıllık evliliğini onun için bitirmişti! Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük sevgilisiyle balonda aşk pozu verdi
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Uğruna eşinden boşandığı 21 yaş küçük sevgilisiyle balonda aşk pozu veren şefin bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 05:02
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