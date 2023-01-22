1800 TL'si olana tamı tamına 20.000 TL verilecek! Denizbank gemileri yaktı: Faiz oranını duyanın ağzı açık kalıyor!

Yüksek enflasyondan dolayı alım gücü azalan ve temel ihtiyaçlarına erişmekte zorluk yaşayan vatandaşlar, kredi
için bankaların kapısını çalmakta çare buldu.
Yılbaşından itibaren bankalar yeni kredi ve nakit avans kampanyaları da başlattı. Denizbank, yeni kredi kampanyasının ödeme tarihindeki ödeme planını da resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınladı.
DENİZBANK'TAN HERKESE 20 BİN TL KOLAY KREDİ
Denizbank, 20000 Türk Lirasına kadar 12 ay vadeli kredi müşterilerine yüzde 0,99 faiz oranı uyguluyor. Kampanya 30 Aralık 2022 - 31 Ocak 2023 tarihleri arasında geçerlidir ve müşteriler MobilDeniz üzerinden başvuru yapabilirler. Söz konusu kampanyadan bankanın ilk kez müşterisi olanlar faydalanacaktır. Denizbank kredi vade bilgisi: