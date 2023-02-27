19-34 yaş arasında olanlara özel duyuru! Başvuru yapan işe alınacak







TÜRK KIZILAY'I OPERATÖR KADROSUNDA PERSONEL ALIMI - 20-35 YAŞ ARASINDA VATANDAŞLAR İÇİN DUYURU Türk Kızılay’ı tarafından üretim üssünde faaliyet göstermek üzere personel alımı duyurusu yapıldı. Söz konusu duyuruda, 20-35 yaş aralığında olan vatandaşları ilgilendiren genel nitelikler ve Operatör kadrosunda görev tanımı belirtildi. Malatya'da faaliyet göstermeye başlayacak olan üretim üssümüzde görevlendirilmek üzere Operatör arayışımız vardır.” İfadesi kullanıldı.





KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Kızılayı'nın Operatör kadrosunda 20-35 yaş arasında personel alımı yapacağı duyurulmuştur.Duyuruda, tercihen Meslek Yüksek Okulu veya Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmak, tercihen mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak, ölçüm aletlerini kullanabilir olmak, malzemeleri tanıyabilecek, yükleme, indirme ve temizlik işlemleri yapabilecek durumda olmak, teknik resim okuma ve anlama bilgisine sahip olmak, iletişimi kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, titiz ve dikkatli olmak, iş disiplini yüksek, sorumluluk sahibi ve dinamik olmak, gelişime ve yetiştirilmeye açık olmak, vardiyalı sistemde çalışabilecek, yoğun tempolu çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek ve erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak gibi özellikler belirtildi. Ayrıca, duyuruda üretim planlamaya uygun olarak istenilen miktar, termin ve kalitede üretimin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, üretim veya montaj alanındaki işlenmiş parçaları belirlenen stok sahasına taşımak, amirinin talimatları doğrultusunda çalışmak, bulunduğu üretim alanının tertip, düzen ve temizliğini sağlamak, işlem formlarında yer alan talimatlara, resimlere ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygulamak, üretilen parçaların nizami olarak sevk edilmesini sağlamak, üst amirinin bilgisi dışında herhangi bir işlem yapmamak ve kendisine verilen talimatları eksiksiz olarak yerine getirmek gibi görev tanımları da yer aldı. Personel alımı duyurusuyla ilgili olarak Türk Kızılay’ı tarafından verilen son duyuruya göre, faaliyet göstermeye başlayacak olan üretim üssünde, 20-35 yaş aralığında olan vatandaşlar arasından Operatör kadrosunda personel alımı yapılacak. İlgili kişilerin, belirtilen nitelikleri ve görev tanımlarını karşılayabilecek şekilde üretim üssünde görev almak için başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.