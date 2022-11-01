19 Mayıs 2023 Cuma resmi tatil mi? 19 Mayıs 2023 Cuma günü bankalar, okullar, hastaneler açık mı? 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık olan kurumlar













Atatürk'ü Anma Günü, Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan yıllık bir bayramdır. 19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a girdi. 19 Mayıs, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türkiye gençliğine armağan etti. Bu yıl 19 Mayıs Cuma gününe denk geliyor. Peki 19 Mayıs 2023 Cuma resmi tatil mi? 19 Mayıs günü işyerleri, çalışanlar ve memurlara yarım gün tatil mi? Banka, hastane, noter, üniversite, sağlık merkezi, vergi dairesi, borsa ve belediyeler 19 Mayıs'ta açılacak mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe Resmi tatil mi? İşte detaylar…19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi bayramlarımızdan biridir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 1981 yılından itibaren Milli Bayramlar ve Bayramlar Kanunu ile resmi tatil olarak kabul edilmiştir. 19 Mayıs bu yıl resmi tatil olmaya devam edecek.19 Mayıs 2023 Okullar açık mı: Anaokullarında, ilkokullarda, spor salonlarında ve üniversitelerde resmi tatildir. Bu yıl 19 Mayıs Cuma gününe denk geldiği için öğrenciler 3 gün dinlenme fırsatı buluyor. 19 Mayıs 2023 bankalar açık mı: Bankalar resmi tatil nedeniyle 19 Mayıs 2023 Cuma günü kapalı. Aynı zamanda banka şubelerine gitmenize gerek kalmadan ATM, internet bankacılığı veya telefon bankacılığı aracılığıyla çeşitli işlemleri yapabileceğinizi de unutmayın. 19 Mayıs 2023 hastaneler açık mı: Devlet hastaneleri ve çeşitli özel hastanelerin poliklinikleri 19 Mayıs'ta kapatılacak. Ancak tüm hastanelerin acil servisleri 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Acil bir durumda acil servis ile iletişime geçerek destek alabilirsiniz. 19 Mayıs 2023 PTT açık mı: PTT, resmi tatillerde kapalı olan kamu kurum ve kuruluşlarından biridir. PTT'nin yanı sıra vergi daireleri, ÖSYM daireleri, sağlık ocakları, noterler, belediyeler, adliyeler ve borsa gibi kamu kurum ve kuruluşları da resmi tatiller nedeniyle kapalıdır. 19 Mayıs 2023 Kargo açık mı: Ülkemizde hizmet veren Aras Kargo, UPS Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo ve Yurtiçi Kargo resmi tatil nedeniyle kapalı olduklarını açıkladı. Tatil nedeniyle bugün mallar teslim edilememektedir.