GÜNDEM
17 Mayıs 2023 - 12:16

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı okullar tatil mi? 19 Mayıs nereler kapalı? 18 Mayıs yarım gün mü? Resmi tatiller takvimi

19 Mayıs için geri sayım başlarken çalışanlar ve öğrenciler 19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü? sorularına yanıt aramaya başladı. 19 Mayıs resmi tatil mi, okullar kapalı mı? İşte detaylar...

GÜNDEM
17 Mayıs 2023 - 12:16
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı okullar tatil mi? 19 Mayıs nereler kapalı? 18 Mayıs yarım gün mü? Resmi tatiller takvimi


19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı araştırılırken öğrenciler okulların tatil olmasını bekliyor. 19 Mayıs'ta çalışanlar izinli mi? 19 Mayıs nereler kapalı? 19 Mayıs resmi tatil mi?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl resmi tatil olarak takvimde yer alır. Resmi tatil olmasından ötürü 19 Mayıs Cuma günü Bankalar, Noterler, Vergi daireleri gibi birçok kamu kuruluşları hizmet vermez.



19 mayıs tatil mi

19 MAYIS OKULLAR KAPALI MI?

19 Mayıs tarihinde okullar kapalı olacaktır. İlköğretim, Ortaokul ve Lise öğrencileri 22 Mayıs tarihinde tekrardan eğitime devam edilecek. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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