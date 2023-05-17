19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı araştırılırken öğrenciler okulların tatil olmasını bekliyor. 19 Mayıs'ta çalışanlar izinli mi? 19 Mayıs nereler kapalı? 19 Mayıs resmi tatil mi?
GÜNDEM
17 Mayıs 2023 - 12:16
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı okullar tatil mi? 19 Mayıs nereler kapalı? 18 Mayıs yarım gün mü? Resmi tatiller takvimi
19 Mayıs için geri sayım başlarken çalışanlar ve öğrenciler 19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü? sorularına yanıt aramaya başladı. 19 Mayıs resmi tatil mi, okullar kapalı mı? İşte detaylar...
GÜNDEM
17 Mayıs 2023 - 12:16