19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı okullar tatil mi? 19 Mayıs nereler kapalı? 18 Mayıs yarım gün mü? Resmi tatiller takvimi







19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?







19 MAYIS OKULLAR KAPALI MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı araştırılırken öğrenciler okulların tatil olmasını bekliyor. 19 Mayıs'ta çalışanlar izinli mi? 19 Mayıs nereler kapalı? 19 Mayıs resmi tatil mi?19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl resmi tatil olarak takvimde yer alır. Resmi tatil olmasından ötürü 19 Mayıs Cuma günü Bankalar, Noterler, Vergi daireleri gibi birçok kamu kuruluşları hizmet vermez.19 Mayıs tarihinde okullar kapalı olacaktır. İlköğretim, Ortaokul ve Lise öğrencileri 22 Mayıs tarihinde tekrardan eğitime devam edilecek.