19 yıl sonra yakalanan hizbullahçıya 6 ay sonra tahliye emri!







19 YILIN ARDINDAN SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI







2 KİŞİNİN İNFAZINDAN GIYABİ TUTUKLUYDU

TUTUKLANDI, 6 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

GAFFAR OKKAN’IN 'HİZBULLAH TETİKÇİLERİ' LİSTESİNDEYDİ

'İNFAZ DURDURMA' KARARI VERİLMİŞ

11 Ekim 2000'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesinde Hizbullah'ın tetikçilerinden Haydar Solmaz, Mehmet Çiçek ve Cuma Güzel'in saklandığı eve bir operasyon düzenlendiği bilgisi verildi.Sözcü gazetesinden Özgür Cebe'nin kaleme aldığı habere göre, iki Hizbullah'ın kaçmasına yardım eden Cuma Güzel vurularak öldürüldü. Ateş eden Mehmet Çiçek de daha sonra tutuklandı. O günden sonra Haydar Solmaz ortadan kayboldu. Solmaz, 11 Haziran 2019'da Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte kimlikle tutuklandı.Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hizbullahçı Solmaz, SEGBİS ile aynı gün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, aralarında sanıkların da olduğu bir grup Hizbullah'ın polis kılığına girerek Davut ve Sedat Ekinci'yi çalıntı bir araçla kaçırdıklarını, Cumhuriyet köyündeki bir sığınağa kilitleyip zincirlediklerini ve işkence yaptıklarını tespit etti. Onları öldürmek için kaçıran iki kişinin infazı için sığınağa gitti. Mahkeme, 19 yıl hapis cezasını vicahiye çevirdi. Sanık aynı zamanda Adem Keser ve Salih Keser'in öldürülmesi ve Naciye Keser'in yaralanmasında da baş sanıktı ve müebbet hapsi isteniyordu.Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde Haydar Solmaz sadece altı ay tutuklu kaldı. 5 Aralık 2019'da hakim karşısına çıkan Hizbullahçılar, iki cinayetle suçlandı ancak gözaltında vakit geçirmek, delil toplamak ve potansiyel olarak suçlularının karakterini değiştirmekle suçlandılar. İki kişiyi kaçırıp birini yaralamakla suçlanırken suç vasfının değişim ihtimalinden dolayı tahliye kararıyla serbest bırakıldı.Haydar Solmaz'ın Emniyet Müdürü Gafar Okkan'ın öldürülmesinden dokuz gün önce, 15 Ocak 2001'de basına açıklanan 26 katilin yer aldığı listede yer aldığı belirtildi.Polis memuru Adem Bayrakçı'nın öldürüldüğü hücreye yapılan baskında olan eşi Remziye Solmaz da yargılanıyor. Terör örgütü üyeliğinden hüküm giyip cezası Yargıtay'ın onadığı eşi Haydar ile birlikte ortadan kayboldu. Tetikçilerin toplu teslim olmasının ardından, avukatları aracılığıyla bir erteleme ve teslim olmayan bir yeniden yargılama için dilekçe verdi. Talebi kabul eden mahkeme, Remziye Solmaz hakkında yakalama kararının kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulması için yargılamanın sürdürülmesine karar verdi. Remziye Solmaz, hücresini basmakla suçlanan ve silahlı adam Cuma Güzel'e polisi öldürmek için Kalaşnikof atması emrini verdiği için para cezasına çarptırıldı.