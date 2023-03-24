1983 yılından sonra doğanlara iş ilanı! Bakanlık tam 500 memur alımı yapacak: KPSS puan şartını taşıyanlara başvurular açıldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 500 kamu personel alımı yapacak. Alım için aranan şartlar, kontenjan bilgisi ve başvuru tarihleri hakkında bilgi verildi. İşte başvuru şartları ve nasıl başvuru yapabileceğiniz ile ilgili ayrıntılar...
KONTENJAN DAĞILIMI DUYURULDU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, farklı alanlarda çalışacak 500 kamu personeli alınacağı duyuruldu. Alınacak personeller arasında Makine Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Çevre Mühendisi, Harita Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Mimar, Jeofizik Mühendisi, Şehir Plancısı, Uzman ve Avukatlar yer almaktadır. Bu alımın amacı, bakanlık bünyesindeki çeşitli projelerde görev alacak nitelikli personel ihtiyacını karşılamaktır. Kontenjan dağılımı ise şu şekildedir: 35 adet Makine Mühendisi, 35 adet Çevre Mühendisi, 25 adet Harita Mühendisi, 223 adet İnşaat Mühendisi, 35 adet Elektrik-Elektronik Mühendisi, 20 adet Jeoloji Mühendisi, 33 adet Mimar, 20 adet Jeofizik Mühendisi, 25 adet Şehir Plancısı, 21 adet Uzman ve 28 adet Avukat. Başvurular, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilecektir. Başvuru şartları arasında ilgili alanda lisans veya yüksek lisans mezunu olmak, KPSS sınavından geçerli bir puan almış olmak ve diğer belirtilen koşulları sağlamak yer almaktadır. Başvuru süreci ve sonuçları ile ilgili detaylı bilgilere bakanlığın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?
Başvuracak adayların belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları taşımak, sağlık durumu itibarıyla iklim değişikliği ve her türlü yolculuk şartlarına uygun olmak, 2022 KPSS sınavından P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, ilan tarihine kadar kamu ya da özel kurumlarda en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak ve son başvuru tarihinde 40 yaşını doldurmamış olmak (27 Mart 1983 ve sonrası doğumlu) yer almaktadır. Ayrıca, alım yapılacak alanlarda belirli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. Başvuru süreci hakkında daha detaylı bilgilere, bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.