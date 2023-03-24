KAMU PERSONELİ
24 Mart 2023 - 20:45

1983 yılından sonra doğanlara iş ilanı! Bakanlık tam 500 memur alımı yapacak: KPSS puan şartını taşıyanlara başvurular açıldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 500 kamu personel alımı yapacak. Alım için aranan şartlar, kontenjan bilgisi ve başvuru tarihleri hakkında bilgi verildi. İşte başvuru şartları ve nasıl başvuru yapabileceğiniz ile ilgili ayrıntılar...

KAMU PERSONELİ
24 Mart 2023 - 20:45
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1983 yılından sonra doğanlara iş ilanı! Bakanlık tam 500 memur alımı yapacak: KPSS puan şartını taşıyanlara başvurular açıldı!
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 500 kamu personel alımı yapacak. Alım için aranan şartlar, kontenjan bilgisi ve başvuru tarihleri hakkında bilgi verildi. İşte başvuru şartları ve nasıl başvuru yapabileceğiniz ile ilgili ayrıntılar...

KONTENJAN DAĞILIMI DUYURULDU

KONTENJAN



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, farklı alanlarda çalışacak 500 kamu personeli alınacağı duyuruldu. Alınacak personeller arasında Makine Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Çevre Mühendisi, Harita Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Mimar, Jeofizik Mühendisi, Şehir Plancısı, Uzman ve Avukatlar yer almaktadır.

Bu alımın amacı, bakanlık bünyesindeki çeşitli projelerde görev alacak nitelikli personel ihtiyacını karşılamaktır. Kontenjan dağılımı ise şu şekildedir: 35 adet Makine Mühendisi, 35 adet Çevre Mühendisi, 25 adet Harita Mühendisi, 223 adet İnşaat Mühendisi, 35 adet Elektrik-Elektronik Mühendisi, 20 adet Jeoloji Mühendisi, 33 adet Mimar, 20 adet Jeofizik Mühendisi, 25 adet Şehir Plancısı, 21 adet Uzman ve 28 adet Avukat.

Başvurular, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilecektir. Başvuru şartları arasında ilgili alanda lisans veya yüksek lisans mezunu olmak, KPSS sınavından geçerli bir puan almış olmak ve diğer belirtilen koşulları sağlamak yer almaktadır. Başvuru süreci ve sonuçları ile ilgili detaylı bilgilere bakanlığın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

başvuru

Başvuracak adayların belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları taşımak, sağlık durumu itibarıyla iklim değişikliği ve her türlü yolculuk şartlarına uygun olmak, 2022 KPSS sınavından P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, ilan tarihine kadar kamu ya da özel kurumlarda en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak ve son başvuru tarihinde 40 yaşını doldurmamış olmak (27 Mart 1983 ve sonrası doğumlu) yer almaktadır.

Ayrıca, alım yapılacak alanlarda belirli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. Başvuru süreci hakkında daha detaylı bilgilere, bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI? BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

bakanlık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni personel alımı yapmak için başvuruların 22 Mart 2023 tarihinden itibaren açıldığını duyurdu. Başvurular, yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek olup, son başvuru tarihi 27 Mart 2023 Pazartesi olarak belirlendi. Başvuruların şahsen veya posta yoluyla yapılması mümkün değildir ve sadece online olarak yapılabilecektir.

Mülakat için çağrılacak adayların listesi, yeri, saati ve tarihi Bakanlığın https://www.csb.gov.tr adresi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden bildirilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacağı belirtilmektedir. Başvuru yapan adayların belirtilen şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı da açıklanmıştır. Adaylar, başvuru süreci hakkında daha detaylı bilgilere Bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşabilirler.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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