1985 yılından sonra doğan üniversite mezunları dikkat! THY personel alımı duyurusu yapıldı: O tarihe kadar devam edecek!

TÜRK HAVA YOLLARINDAN DEPREMZEDELERE İSTİHDAM!













KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Türk Hava Yolları depremzedelere yönelik olarak iş istihdamı açtı. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde 10 il büyük hasar almıştı. Afetzedelerin bir çoğunluğu da evi gibi işlerini de kaybetmişti.Bununla ilgili olarak Türk Hava Yolları afetzedelere yönelik olarak iş istihdamı sağlıyor. Hava Yollarının “kariyer.thy.com” linkinden başvuruların alındığı belirtildi. Ayrıca ilanın son başvuru tarihi de paylaşıldı. Buna göre iş ilanı 24 Nisan Pazartesi günü saat 23.55’e kadar devam edecek. Depremzedelere iş ilanı sağlamak adına ek bir istihdam yaratan Türk Hava Yolları ilanın detaylarını da paylaştı. İşte detayları….Başvuruda bulunacak kişilerin TC vatandaşı olması, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydının bulunmaması, 1985 yılından sonra doğan adaylar için en az 4 yıllık fakülte mezunu olma şartı, lisans eğitimlerine devam eden adayların Temmuz 2023 tarihine kadar mezuniyetlerini belgeleyebilecek olanlar başvuruları değerlendirmeye alınacak. Ayrıca İyi derecede İngilizce bilenler, daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olanlar, daha önce THY AO veya THY AO’nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olanlar da bu iş ilanına başvuruda bulunabilecek. İlana başvuruda bulunacak kişiler ise, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’na göre depremlerden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’da kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) .