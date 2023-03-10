1988 yılından sonra doğanlara iş imkanı! Şeker Fabrikaları KPSS şartıyla personel alımını başlattı!













Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, 4 müfettiş yardımcısı için işe alım yapacak. Adayların sınava katılabilmeleri için bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartlar arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak, belirli bir öğrenim dalından mezun olmak, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda belirli bir puan türünden belirli bir taban puanı almış olmak, yaş, askerlik ve sağlık durumları gibi kriterler yer alıyor..Adaylar başvurularını 24 Mart tarihine kadar e-devlet üzerinden Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilirler. Başvuruları kabul edilen adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve son sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar da dahil olmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava katılabilecektir. Başvuru yapacak adayların, üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya muadili yerli veya yabancı fakültelerden mezun olmaları gerekmektedir. Ayrıca, KPSS P48 puan türünden en az 80 puan almış olmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları, erkek adayların askerlik hizmetlerini yapmış, muaf veya erteletmiş olmaları, sağlık durumlarının Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması, daha önce müfettişlik sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmaları ve müfettişlik karakter ve niteliklerine haiz olmaları gerekmektedir.