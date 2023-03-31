1993 yılı sonrasında doğanlar müjde! THY personel alımını başlattı: Deneyim, KPSS şartı da yok!

Türk Hava Yolları iş arayan vatandaşlarla yüzleri güldürecek bir haber paylaştı! Birçok personel alımı yapılacak! Peki şartlar ne olacak? Başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TÜRK HAVA YOLLARI PERSONEL ALIMITürk Hava Yolları tarafından paylaşılan personel alım süreci ile ilgili detaylar belli oldu. Personel alım başvuruları 29 Mart tarihinde başladı. Türk Hava Yolları pilot kadrosu için tecrübesiz yeni pilotları bünyesine katacak. Başvurular Türk Hava Yolları internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak.
Türk Hava Yolları deneyimsiz pilot alımları için belirlenen şartlar şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Mavi Karta sahip olmak, 18 yaşını tamamlamak ve 30 yaşını geçmemek erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, 1.60 cm boydan uzun olunması ve 1.95 boydan kısa olunması, geçmiş zamanda Türk Hava Yolları kadrosundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamak, ileri düzey İngilizce bilinmesi, uçuşa engel olacak bir sağlık problemi bulunmaması ve pilotluk ile ilgili diğer özel şartların taşınması gerekiyor.