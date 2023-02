1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlar dikkat! Erken emeklilikte son dakika! 8-10 çalışarak EYT'siz emekli olabileceksiniz!

BORÇLANMA İLE ERKEN EMEKLİLİK







PRİM ARTTIRMA YOLLARI

BU MESLEKLERDE ÇALIŞANLAR ERKEN EMEKLİ OLUYOR

MADEN ÇALIŞANLARINA AYRICALIK

1 EKİM 2008 ÖNCESİ

1 EKİM 2008 SONRASI

Meclis gündeminde de yer alan erken emeklilik konusu vatandaşların internet üzerinden araştırmalar yapmasına neden oldu. Sosyal güvenlilik sistemlerinde bazı vatandaşlara haklar verilir. Belirli meslek gurupları çalışanları erken emekli olabilir. Aynı zamanda borçlanma yöntemleriyle de avantajlar sağlanmakta. Konunun ayrıntıları haberimizde.Erken emekli olmak isteyen ama yaşa takılan ya da diğer şartların olmaması sebebi ile emekli olamayan vatandaşlar bazı yöntemlerden faydalanmak istiyor. Bunlardan biri de borçlanma ile emeklilik. Gün satın alınarak kazançlar elde edilebilir. Doğum borçlanması, askerlik ve yurt dışı borçlanması gibi durumlardan yarar sağlanabilir. Aynı zamanda, gözaltı ve tutuklu kalma süreçleri ve memur olarak çalışan kişilerin ücretsiz izine ayrıldıkları süreler de borçlanılarak emeklilik hesabına aktarılabiliyor.-Doktora öğrenimini veya tıpta uzmanlık eğitimlerini yurt içinde veya yurt dışında sigortasız yapanların öğrenim süreleri borçlanmaya dahil. -Doktorlar fahri asistanlık yaptığı süreçlerde de borçlanabilir. -Sigortasız avukatlık stajı yapanların da normal staj süreleri borçlanmaya dahil. Ayrıca sigortalı yapılan staj da diğerlerinden ayrı şekilde emeklilik hesabından sayılır. -Grev veya lokavt süreçleri için de borçlanma yapılabilir. -Ekonomik buhranın yaşandığı zamanlarda ücretsiz izinli olan kişiler her sene 3 aya kadar borçlanma yapabilir. -Görevinden ayrılan kamu görevlileri istifa edilen dönem ile seçime kadar geçen aradaki zamanı borçlanabilir.Sosyal güvenlik kapsamında bazı meslek gruplarında çalışan bireylere erken emeklilik hakkı tanınıyor. Bu mesleklerde çalışanların daha fazla yıpranma payının olduğu, sağlıklarının etkilendiği açıklanmış ve bu hak verilmiştir. Fiili Hizmet Süresi Zammı olarak belirtilen bu avantaja göre ağır işlerde çalışan vatandaşlara, çalıştıkları sürelere bakılarak belirli oranlarda gün ekleniyor, kişinin işe giriş geriye çekilmiş oluyor ve emeklilik hakkı doğuyor. Mesela 12 ay çalışan bir personelin giriş tarihi 3 ay geri çekiliyor ve 15 ay çalışmış gibi görünüyor. Bu uygulama ile hem fazla prim kazanılıyor hem de yaş geri çekildiği için erken emekli olabiliyor. Kazanılan sürenin yarısı 3 yılı aşamaması şartı ile emeklilik yaşından indiriliyor. Yani kişi 50 yaşında emekli olması gerekirken 47 yaşında emekli oluyor. Erken emeklilikten yararlanan bu meslekler zamanla değişiklik gösterir ve listeler güncellenir. Hem özelde hem kamuda çalışan personeller bu avantajdan yararlanabilir. Aynı zamanda çalışanların mesleklerine göre eklenecek gün değişiklik gösteriyor. Örneğin bir gazeteci bir yıl boyunca her günü Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamında tamamladıysa prim gününe 90 gün ekleniyor. Fakat yine bir gazeteci yılın bir bölümünü bu kapsama alınmadan çalıştıysa farklı bir şekilde hesaplanıyor. Yani gazeteci yılın yarısını bu kapsamda çalıştıysa 6 ay için , 180 X 90/360=45 gün olarak hesaplama yapılıyor. Ayrıca bu hesaplamalar yapılırken kişilerin fiili bir şekilde çalışmış olması şartı aranırken bazı mesleklerde bu şart aranmıyor. Bu meslekler de, TSK, MİT ve emniyet çalışanları. Ayrıca her meslek için belirlenmiş süre sınırları da bulunuyor. Her meslek sınırsız bir sürede indirim alamıyor. Ek süre 5 yılı geçmiyor. Kişi ne kadar çalıştığına bakılmaksızın ek süre maksimum 5 yılı buluyor. Gün eklemelerinde olduğu gibi TSK, MİT, ve emniyet çalışanlarına ayrı bir avantaj burada da geçerli. Bu belirtilen yerlerde çalışan kişilere ek süreleri 8 yıla kadar eklenebiliyor.Ülkemizde maden işçilerine fazla dikkat edilmiyor. Hem maden çalışanlarının şartlarının ağır olması, işin tehlikeli olması, diğer ülkelere göre kullanılan teknolojinin yetersizliği gibi nedenlerle maden işçileri ülkemizde en riskli grup olarak görülmekte. Bu nedenlerin üzerine denetlemelerinde doğru şekilde yapılmamasıyla bu ayrıcalık maden işçilerine verilmektedir. Fakat maden işçilerinde de belirlenen iki durum söz konusu. Biri 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olanlar, diğeri de 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar.Madende 25 yıl çalışan işçi 4.000 gün prim elde ettiyse yaşa bakılmaksızın emekli olabiliyor. Aynı zamanda, 50 yaşını dolduran ve sigortalı olarak en az 1.800 gün maden işinde çalışan biri, ilk sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesindeyse 5 Bin gün veya 15 sene 3.600 gün emeklilik hakkı veriliyor. Ayrıca 50 yaşını dolduran ve sigortalı olarak en az 1.800 gün maden işinde çalışan biri , ilk sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası ise 7 Bin gün veya 25 sene 4.500 gün günle emeklilik tanınıyor.Belirtilen tarih sonrası sigortalı olan ve 20 sene çalışan maden işçileri için yaş şartı 50 olarak belirtilmiştir. Bu çalışanlar için aranan prim gün sayısı ise 7.200 olarak açıklandı.