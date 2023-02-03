1999 öncesi sonrası EYT'liler dikkat! Emekli maaşları belli oldu: Maaş müjdesi bayram ettirdi!

Mecliste EYT konuşmaları sürüyor. Partiler EYT düzenlemesinde prime takılan vatandaşlar içinde bir düzenleme gelmesi gerektiğini düşünerek teklif sundu. Peki teklif içeriğinde neler var? Emeklilikte prime takılanlar için neler yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİLİKTE PRİME TAKILANLAREmekli olmak isteyen ancak EYT kapsamında prime takılan vatandaşlar için yeni düzenleme yapılması gerekildiği konuşuluyor. AKP tarafından verilen EYT düzenlemesinin ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceği öğrenildi. Konu ile ilgili HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan açıklamalarda bulundu. Paylan'ın açıklamalarına göre AKP'nin getirdiği teklif mağdurları ortaya çıkarıyor, özellikle prime takılan vatandaşların düşünülmesi gerekiyor, Vedat Bilgin 2 ay önce 8 Eylül 1999 senesi öncesinde şartlar neyse EYT ile emekli olacaklar için de şartların o olacağını söyledi ancak o zamanlar 5 bin prim günü ile emekli olunabilirken bugün 5 bin 900 prim günüyle emekli olunabilecek. Paylan bu durumun prime takılan vatandaşların mağduriyetini ortaya çıkacağını, 5 bin gün prim ödemesi yapan ve borçlanan vatandaşların bu teklifle birlikte 5 bin 900 primle emekli olabileceğini söyledi. Paylan 1999 senesi Düzce depremi sonrası vatandaşların mağdur olduğunu da belirterek açıklamalarına şu şekilde devam etti 'Teklif içinde 8 Eylül 1999 senesi tarihinin baz alınıyor olması yanlış bir tutum.
Depremden sonra cesetler enkazdan çıkarılırken bu yasayı çıkardılar. O dönemde yine birçok vatandaş işe giriş yapamadı. Bu sebeple en azından bu depremden etkilenen vatandaşlar için bu tarihin 31 Aralık 1999 tarihine çekilmesini önerdik ama teklif içinde bu bulunmuyor. Bu yasa ile birlikte emekli olan vatandaşların çoğu 5 bin 500 TL emekli maaşı alacak. Bu büyük bir mağduriyet olacak. Senelerdir çalışıyorsunuz, emekli oluyorsunuz ve karşılığını 5 bin 500 TL olarak alıyorsunuz. Bu açıdan en düşük maaşın 8 bin 500 TL olmasını teklif edeceğiz. İntibak düzenlemesiyle birlikte 2000 senesinden sonra emekli olan vatandaşların da mağdur olmaması için çalışıyoruz. SGK milyonlarca emekli vatandaşın yükünü kaldıramayacak ve maaşların yatış süreçleri de geciktirilecekler. Bu süreç belki Mayıs ayını bulacak ama toplu maaş alınacak. 9 Eylül 1999 senesinde işe giren vatandaşlar 15 sene daha beklemek zorunda kalacak, bu da büyük bir haksızlık. Kademeli olarak geçişi öneren bir teklif daha sunacağız. 8 Eylül 1999 senesinde işe giren vatandaş 45 yaşında emekli olabiliyorsa, 1 gün sonra ya da 1 sene sonra işe giren vatandaşın da 50 yaşında emekli olabilmesi gerekiyor. Bu teklifimizi Plan ve Bütçe Komisyonu'na götüreceğiz. Bugün itibariyle işe giren bir vatandaş 65 yaşında emekli olacak ama ülkede yaşam yaşı da biliniyor. Mezarda emeklilik ortaya çıkıyor. 14 Mayıs tarihinden sonra yaşanan iktidar değişimi ile birlikte bu meselenin tekrar ele alınabileceğini düşünüyoruz.' Son olarak Paylan stajyer ve çıraklıklar ile ilgili meseleye de değinerek açıklamalarını şu şekilde bitirdi; 'Stajyer ve çıraklar da 8 Eylül 1999 senesinden önce fiili olarak işe gidip emek verdiler, hatta iş kazaları ve sakatlanmalar bile yaşandı. Ama Vedat Bilgin onlara siz çalımşadınız, çalışmış gibi yaptınız diyor. Bu durum öyle değil. Stajyer ve çıraklar da 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalıştılar ancak işe giriş tarihleri EYT kapsamında sayılmıyor.'