2+1 3+1 evi olanlar dikkat! Bu şartlara uyana 900 bin TL para ödenecek: Duyuru yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan son dakika açıklamasında, kampanyaya dair detaylar resmen açıklandı. Bakan Murat Kurum tarafından yanıtlanan en çok merak edilen 20 soru ve cevapları da paylaşıldı. Kampanya kapsamında ilk yıl 200 bin konut yapılacağı ve 100 bin rezervde olan konutun da dönüştürüleceği ifade edildi. Ayrıca, 5 yıl içerisinde 1 milyon bağımsız bölümün yapılacağı belirtildi. Kampanyanın öncelikli olarak İstanbul'da uygulanacağı ve daha sonrasında diğer illere yayılacağı da vurgulandı.
YARISI BİZDEN KAMPANYASI DETAYLARI AÇIKLANDI
Kampanya kapsamında, bina boşaltıldıktan sonra 2 sene içerisinde evlerin yapılıp teslim edileceği belirtilmiştir. Başvuruların değerlendirilmesi için çoğunluğun onayının gerektiği ve 3/2 oranının onay sağlaması durumunda işlemlerin başlayacağı ifade edilmiştir. Bu sayede, başvuru sahiplerinin çoğunluğun onayını alması durumunda projenin hayata geçirileceği vurgulanmıştır. Başvuruların internet üzerinden veya Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılabileceği belirtilmiştir. Başvuru sürecinde, başvuru sahiplerinden gelir şartı aranmayacak ve aynı binada iki evi olanlar da başvuruda bulunabilecektir. Kampanya kapsamında başvuruların fazla olması durumunda kura çekimi yapılacak ve başvuru sonuçları ilan edilecektir. TOKİ tarafından düzenlenen Yarısı Bizden kampanyası, ev sahibi olmak isteyenlere fırsat sunarken, başvuruların internet üzerinden veya Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılması gerektiğine dikkat çekmektedir. Kampanya kapsamında, başvuru sahiplerinden gelir şartı aranmayacak ve aynı binada iki evi olanlar da başvuruda bulunabilecektir. Başvuruların yoğun olması durumunda kura çekimi yapılacak ve başvuru sonuçları ilan edilecektir. Projenin hayata geçirilmesi için çoğunluğun onayının gerektiği ve 3/2 oranının onay sağlaması durumunda işlemlerin başlayacağı ifade edilmiştir