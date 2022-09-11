2.246 lira taksitle ev mi olur demeyin!Toki sıfır konut kampanyasını başlattı! Düşük taksitli konut kampanyanın bitiş tarihi yaklaşıyor! Acele edin

Toplu Konut İdaresi'nin (YOKİ) resmi internet sitesindeki duyuruya TOKİ'nin Adıyaman projesi için başvurular 8 Eylül'de başlatıldı. Uzun zamandır beklenen TOKİ Adıyaman Kahta projesinde iki yatak odası ve bir oturma odası bulunan bir daireler bulunurken toplam 18 dairenin yer aldığı Adıyaman TOKİ projesinin satışa çıkarıldığı bildirildi. Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre TOKİ Adıyaman projesi için son başvuru tarihi 14 Eylül. Proje daire çekilişi 23 Eylül 2022 tarihinde yapılacaktır.
Sözleşme yapılacak banka şubesi T. Halk Bankası AŞ. Kahta /Adıyaman şubesi olurken, asil hak sahipleri sözleşme imza tarihi ise 3 Ekim 2022 - 4 Ekim 2022 tarihlerinin olacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca yedek hak sahiplerinin sözleşme iza tarihinin ise 10 Ekim 2022 olacağı aktarıldı.