2.246 lira taksitle ev mi olur demeyin!Toki sıfır konut kampanyasını başlattı! Düşük taksitli konut kampanyanın bitiş tarihi yaklaşıyor! Acele edin













Adıyaman TOKİ'nin fiyatı nedir?

Toplu Konut İdaresi'nin (YOKİ) resmi internet sitesindeki duyuruya TOKİ'nin Adıyaman projesi için başvurular 8 Eylül'de başlatıldı. Uzun zamandır beklenen TOKİ Adıyaman Kahta projesinde iki yatak odası ve bir oturma odası bulunan bir daireler bulunurken toplam 18 dairenin yer aldığı Adıyaman TOKİ projesinin satışa çıkarıldığı bildirildi. Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre TOKİ Adıyaman projesi için son başvuru tarihi 14 Eylül. Proje daire çekilişi 23 Eylül 2022 tarihinde yapılacaktır.Sözleşme yapılacak banka şubesi T. Halk Bankası AŞ. Kahta /Adıyaman şubesi olurken, asil hak sahipleri sözleşme imza tarihi ise 3 Ekim 2022 - 4 Ekim 2022 tarihlerinin olacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca yedek hak sahiplerinin sözleşme iza tarihinin ise 10 Ekim 2022 olacağı aktarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ projeleri kapsamındaki Adıyaman projesinde en düşük konut bedelinin 539 bin 117 lira olduğu öğrenildi. En yüksek konut bedelinin ise 674 bin 425 lira şeklinde olduğu kaydedildi. %25 peşinat sunan TOKİ Adıyaman Kahta projesi için minimum depozito 134 bin779 lira, maksimum 168 bin 606 lira olarak açıklandı. TOKİ Adıyaman Kahta projesinde 2 oda, 1 salon ve 0 daire taksitleri 180 ay vade ile 2 bin 246 TL ile 2 bin 810 TL arasında değişiyor. Adıyaman Kahta TOKİ projesinde bekleyen 2 yatak odalı 1 salon dairelerin toplam alanı 86,12 m2 ile 88,55 m2 arasında, net alanı ise 68,73 m2 ile 70,92 m2 arasında değişmektedir.