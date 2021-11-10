2 ay önce istifa eden THK Başkanı Aşçı, görevini fiilen bıraktı!

Türkiye'de günlerce süren orman yangınları sürecinde orman yangınlarına müdahale sırasında THK’nın yangın uçaklarının kullanılmamasından dolayı başlayan tartışmalar üzerine Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile karşı karşıya gelmişti. Yangınların devam ettiği sırada ise bir TV programına telefonla bağlanan ve yerinde olmamasının nedeni olarak bir yakının düğünde olduğunu söyleyen Aşcı, o dönemde tüm eleştiri oklarını üzerine çevirmişti.Cenap Aşcı, hakkında yapılan olumsuz eleştiriler sonrasında 1 Eylül tarihinde mahkemeye istifa dilekçesi vermiş, istifası kabul edilmeyen Aşcı, bu kez 6 Ekim tarihinde dilekçesini yineleyerek tekrar mahkemeye sunmuştu.İkinci istifasının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen, istifası henüz onaylanmayan Cenap Aşcı, görevini fiilen bırakmak zorunda kaldı. Günlerdir hiçbir belgeyi imzalamadığı Aşcı'nın imzalaması gereken belgeleri de Abdullah Kaya’nın vekaleten imzaladığı öğrenildi.