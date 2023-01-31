2 bakanlığa 176 memur alınacak! KPSS puanı olan hemen başvursun: Lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat!







BAKANLIKLARDAN MEMUR MÜJDESİ







Memur olmak isteyen insanlar için Bakanlıklar memur istihdamına başladı. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı memur alımları nasıl olacak? Başvurular nasıl yapılacak? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kültür Turizm Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı 2023 senesi için 176 memur alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmak için en az lise mezunu, ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar için en önemli şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması. Diğer şartlar ise 18 yaşını geçmiş olmak, kamu haklarından mahrum bırakılmamak, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde yer alan suçlardan birine karışmamış olmak, erkek adaylar için askerlik ilişiği bulunmamak ve görevini yapmaya engel olacak bir hastalığı olmaması şeklinde belirlendi.Ulaştırma Bakanlığı için Alt Yapı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına istihdam edilecek müfettiş yardımcıları alınacak. Kadro için İİBF fakültelerinin hukuk, siyasal bilgiler, işletme, iktisat mezunları için 5 Müfettiş Yardımcısı alınacak. Kültür Turizm Bakanlığı ise lise mezunu, ön lisans mezunu ve lisans mezunu 171 memur alımı yapacak. Personeller büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, temizlik görevlisi gibi alanlarda alınacak.