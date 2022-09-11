GÜNDEM
11 Eylül 2022 - 01:13

2 Bakanlıktan 6 ana başlıkta dar gelirliler için desteklere yenileri ekleniyor! Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara müjde! Sosyal yardım destekleri artıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen ihtiyaç sahiplerine destek projelerine yenilerinin ekleneceği duyuruldu. Peki hangi alanlarda yardımlar yapılacak? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
11 Eylül 2022 - 01:13
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2 Bakanlıktan 6 ana başlıkta dar gelirliler için desteklere yenileri ekleniyor! Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara müjde! Sosyal yardım destekleri artıyor


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 49 başlık altında ihtiyaç sahibi insanlara destek projesi yürütüyor. Peki Bakanlığın yürüttüğü projelere hangi yenileri eklenecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan desteklerle ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sosyal yardımlar büyüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen sosyal yardımların genişletilerek arttırılacağı haberi vatandaşla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını halkla paylaşacağı konu için Ekim ayında kabine toplantısında detayların konuşulacağı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Toplam 49 başlıkta yapılan sosyal yardımlar içinde aile, doğal gaz desteği, elektrik desteği, eğitim harcamaları desteği, barınma ve gıda desteği, engelli maaşı, yaşlı maaşı, sağlık desteği, proje desteği, doğum yardımı, öksüz yardımı, yetim desteği, afet ve acil durumlar için yardımlar, aşevleri, kronik hasta yardımı anaokulu yardımı, şartlı eğitim desteği, sosyal ekonomik destek gibi konular yer alıyor. İhtiyaç sahibi olan insanların ihtiyaçları ev içinde yaşayan kişi başına düşen gelire göre hesaplanarak sağlanmaya devam ediyor. Bu gelirler 2022 Temmuz ve 2023 Temmuz arasındaki gelirlere göre belirleniyor. 450 TL'den başlayan ve 600 TL'ye çıkan Aile Destek Programı kapsamında fayda sağlanan aile sayısının artması hedefleniyor. Proje oluşturulduğu günden bugüne kadar ise 1.6 milyon eve sosyal yardım yapıldığı biliniyor. Proje ilk başlatıldığında 831 bin evin başvurusu onaylandı ve toplamda 427.9 milyon TL, ikinci başvuru aşamasında ise 882.7 milyon TL sosyal yardım sağlanmış oldu. Bugüne kadar aile destek programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi, dar gelirli ailelere toplamda 1.3 milyar TL ödemenin tamamlandığı öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan yeni sosyal yardım projelerinde ise eğitim desteklerine ve çocuğu olan aileler için nakit desteği verilmesi gibi projeler yer alıyor. Proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra halk ile paylaşılarak detayları verilecek. 



Sosyal Yardım Projeleri Arttırılıyor

Doğal gaz desteği devam ediyor

Eylül ayının başında doğal gaza gelen yüzde 25 oranındaki zamdan sonra ise vatandaş doğal gaz desteğini de merakla araştırıyor. Doğal gaz desteği dar gelirli ailelere yapılmaya devam ediyor. Doğal gaz desteği için başvurular e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda yakınınızda bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına şahsen başvurarak başvurunuzu kimlik ile birlikte gerçekleştirebiliyorsunuz. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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