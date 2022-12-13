2 bin TL ve altındaki borçlar siliniyor. Torba kanun teklifi hayata geçecek

Meclis’e sunulan torba kanun teklifiyle, TEDAŞ’a olan 2 bin lira ve altındaki borçlarının silineceği üstündeki borçların ise yapılandırılacağı aktarıldı. Uzun bir süredir elektrik idarelerinin özelleşmesiyle geçmiş dönemden kalan borçlar mali bir yükümlülük olarak beklemekteydi. Ak parti ve hükümetin konuya ilişkin çalışmaları üzerine 2 Bin Tl altındaki borçların silinerek üstünün yapılandırılması kararı, çıkarılması düşünülen torba kanun tasarına eklenmesi ön görülüyor. TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin borçlar silinerek oluşan karmaşanın bu şekilde önüne geçilmesi hedefleniyor. Bunun dışında torba yasaya Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçileceğine yönelik kararın ekleneceği bilgisine ulaşıldı.

