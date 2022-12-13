GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 11:29

2 bin TL ve altındaki borçlar siliniyor. Torba kanun teklifi hayata geçecek

Ak Parti’nin meclise sunduğu torba kanun teklifiyle vatandaşın TEDAŞ’a olan 2 bin lira ve altındaki borçlarının silineceği öğrenildi.

GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 11:29
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
2 bin TL ve altındaki borçlar siliniyor. Torba kanun teklifi hayata geçecek

Meclis’e sunulan torba kanun teklifiyle, TEDAŞ’a olan 2 bin lira ve altındaki borçlarının silineceği üstündeki borçların ise yapılandırılacağı aktarıldı. Uzun bir süredir elektrik idarelerinin özelleşmesiyle geçmiş dönemden kalan borçlar mali bir yükümlülük olarak beklemekteydi. Ak parti ve hükümetin konuya ilişkin çalışmaları üzerine 2 Bin Tl altındaki borçların silinerek üstünün yapılandırılması kararı, çıkarılması düşünülen torba kanun tasarına eklenmesi ön görülüyor. TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin borçlar silinerek oluşan karmaşanın bu şekilde önüne geçilmesi hedefleniyor. Bunun dışında torba yasaya Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçileceğine yönelik kararın ekleneceği bilgisine ulaşıldı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Tuba Ünsal bu duruma tepkisiz kalamadı
Tuba Ünsal bu duruma tepkisiz kalamadı
Füzyon Enerjisinde çığır açacak gelişme resmen açıklanacak
Füzyon Enerjisinde çığır açacak gelişme resmen açıklanacak
WhatsApp için tehlike çanları çalıyor: Her an yasak gelebilir!
WhatsApp için tehlike çanları çalıyor: Her an yasak gelebilir!
BU 4 Tür Yiyecek ve İçeceğin Sessizce Diş Çürümesine Neden Oluyor
BU 4 Tür Yiyecek ve İçeceğin Sessizce Diş Çürümesine Neden Oluyor
İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumara göz açtırmadı: Ankara merkezli 30 ilde Falyalı operasyonu!
İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumara göz açtırmadı:...
Atilla Taş ve gazeteci Candaş Tolga Işık arasında gerilim büyüyor
Atilla Taş ve gazeteci Candaş Tolga Işık arasında gerilim büyüyor
Ukrayna'da Zelenskiy Moskova’dan haber bekliyor
Ukrayna'da Zelenskiy Moskova’dan haber bekliyor
Asgari ücrette yeni rakam netlik kazanıyor. Kulislerde P'lik bir zam geleceği konuşuluyor
Asgari ücrette yeni rakam netlik kazanıyor. Kulislerde P'lik bir zam...
Beklenen VALE düzenlemesi hazır. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek
Beklenen VALE düzenlemesi hazır. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek
Yozgat ve Muş ihracatta önde! Artış rakamları dikkatleri çekti
Yozgat ve Muş ihracatta önde! Artış rakamları dikkatleri çekti
Hollanda’da Türk kökenli Belediye Başkanı Huri Şahin görevine başladı
Hollanda’da Türk kökenli Belediye Başkanı Huri Şahin görevine...
TOGG’da hedef büyük! Avrupa pazarına girmesi hedefleniyor
TOGG’da hedef büyük! Avrupa pazarına girmesi hedefleniyor
Brüksel’de uçuşlara grev engeli
Brüksel’de uçuşlara grev engeli
Lionel Messi için Barcelona iddiası! Dünya Kupası sonrası imza atabilir
Lionel Messi için Barcelona iddiası! Dünya Kupası sonrası imza atabilir
13 Aralık altın fiyatlarında son durum tablosu ne? Gram ve çeyrek altın ne kadara satılıyor? Kapalıçarşı piyasasında güncel altın fiyatları..
13 Aralık altın fiyatlarında son durum tablosu ne? Gram ve çeyrek...