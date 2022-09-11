2. El araç almayı düşünenler dikkat! Araç fiyatlarında rüzgar tersine dönüyor! Alan alır almayan zamlı alacak!







15 Eylül 2022’de Başlıyor!







Hep Birlikte Toplu Taşıma Kullanmalıyız

Araçların Maliyetleri Yükseliyor!

40-45 Bin TL Sıfır Araçlara Zam Gelecek!

Sıfır araçlara sektör temsilcileri tarafından 40 ila 45 bin TL zam geleceğinin duyurulmasının ardından en düşük sıfır araç fiyatının 400-450 bin TL arasında olacağı belirtildi.İkinci el otomobil satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre uygulanması 15 Eylül 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor. Ticaret Bakanlığı tarafından alınan bu karar doğrultusunda 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacağı belirtildi. Bununla beraber en düşük sıfır otomobilin 400-450 TL bandında seyrettiği paylaşıldı.Sıfır araç fiyatlarının düşmesini beklerken, zam gelmesi üzerine vatandaşlar tarafından büyük ölçüde tepki geldiğini belirten Barış Ergül, akaryakıt fiyatlarının şu an sürekli bir şekilde artış yaşadığını buna bağlı olarak masraflara vatandaşların yetişemediğini söyledi. Devletin vatandaşa yardımcı olması gerektiğini vurgulayan Barış Ergül, devletin bu duruma bir yardım eli uzatması gerektiğini, örneğin ÖTV’yi düşürmesi gerektiğini ve benzin, mazotun çok pahalı olduğunu buna otomobil fiyatlarının katılmasıyla kimsenin araba kullanmamasını ve toplu taşıma kullanılmasını söyledi. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, araç alacak vatandaşlara oldukça önemli bir uyarıda bulundu. Alınan kararlar doğrultusunda sıfır araç satışı için 6 ay ve 6 bin kilometre sınırına takılan otomobillerin araç satışı yapan firmalarda oldukça az olduğunu belirterek, bu araçların bireysel olarak satış yapan kişilerin elinde olduğunu söyleyen Ertemel, buralarda olan araçların kendileri gibi yetkili satıcıların elinde kaldığı zaman finansal maliyetin ve araçların bekleme süresinin kendilerine yük olacağını bununla beraber ne kadarlık bir yük getireceğini söylemenin mümkün olmadığını paylaştı.Fiyatı düşen modellerin az olduğuna dikkat çeken Ertemel, bunun bir aya kadar ortadan kalkacağını ve yeniden fiyatların normale döneceğini bununla beraber talebin yeniden yukarı çıkacağını beklediklerini söyledi. Burada tüketicilere tavsiyede bulunan Ertemel, şuan sıfır araçları almanın büyük bir fırsat olduğunu belirti. Çünkü artan enerji maliyetlerinin burada sıfır araç üretiminde çok ciddi bedelleri olduğunu bildirdi. Sıfır araç maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çeken Ertemel, yalnızca dün araçların cam fiyatlarının %23 oranında zamlandığını ve bu artış sebebinin de enerji maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklı olduğunu söyledi. Bu tarz araçların üretimi esnasında kullanılan malzemelere zam geldiği zaman ara fiyatları da bundan nasibini alacak. Zam oranı beklentisinin de %8ila 10 arasında olduğunu ve çok kısa bir zaman içinde sıfır araçlara bu oranda zam geleceğini vurgulayan Ertemel, vatandaşların bir an önce bu fırsatı değerlendirmelerini istedi.Hayrettin Ertemel, şimdi en düşük sıfır araç fiyatının 400-450 bin TL bandında seyrettiğini bununla beraber bu araçlara en az 40 ila 45 bin TL arasında zam geleceğini beklediklerini ve ikinci el araçların da sıfır araçlara yakın oranda zamlanacağını söyleyerek, en fazla 1 aya kadar ikinci el araçlara zam geleceğini ve bu durumu tüketicinin alım fırsatına çevirmesi gerektiğini söyledi. 4-5 yaş aralığındaki araçların şuanda piyasada daha fazla tercih edildiğini söyleyen Ertemel, sıfır araçlar alımları için kredi imkanlarında sorunların devam ettiğini ve yüksek modelli ve yüksek fiyatlı otomobillerin satış rakamlarının bu yüzden düştüğünü söyledi.