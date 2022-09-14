YAŞAM
14 Eylül 2022 - 23:03

2 gündür kayıptı, ormanlık alanda bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Velioğlu köyünde 2 gündür kayıp olan yaşlı adam kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu.

YAŞAM
14 Eylül 2022 - 23:03
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2 gündür kayıptı, ormanlık alanda bulundu

Velioğlu köyünde 13 Eylül tarihinde akşam saatlerinde evinden çıkarak 73 yaşındaki İbrahim Topçu geri dönmeyince yakınları durumu ekiplere bildirdi. AFAD ekipleri gece saatlerinde olay mahaline intikal ederek arama kurtarma çalışmaları için harekete geçti. Vatandaşlarında katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 2 gündür kayıp olan 73 yaşındaki İbrahim Topçu köy yakınındaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu. 112 sağlık personelleri tarafından yapılan sağlık muayenesinin ardından Topçu ailesine teslim edildi.

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