YAŞAM
21 Eylül 2022 - 14:23

2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler'in 1 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı

Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler'in 1 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili ek gözaltı süresi alınırken, şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 14:23
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2 kişiyi öldürüp, 2’si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler’in 1 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı


Geçtiğimiz gün Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler'in bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı. Polisin Güler'in olaylarda kullandığı silah üzerindeki incelemeleri sonucu bir cinayet daha aydınlatıldı. Cinayetlerin işlendiği gün Altınşehir'de cesedi yer alan 71 yaşındaki Celal Meşgül'ün de Güven Güler tarafından öldürüldüğü belirlendi. Katil zanlısı Güven Güler'in olay günü arkadaşının evine gittiği, kapıyı arkadaşının babası Celal Meşgul'ün açtığı öğrenildi. Güven Güler'in arkadaşını evde bulamayınca silahıyla Celal Meşgul'ü de vurarak oradan ayrıldığı ortaya çıktı.

Ek gözaltı süresi alındı



Zanlı Güven Güler ve diğer 2 şüphelinin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.

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