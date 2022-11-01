1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı her yıl işçi ve emekçiler tarafından dünya genelinde kutlanmaktadır. İşçi ve emekçiler dayanışma içerisinde bulunurken haksızlıklara karşı da mücadele etmektedir.1856 yılında ilk kez Avustralya'nın Melbourne kentinde kutlanan İşçi Bayramı, taş ve inşaat işçilerinin günde 8 saatlik çalışma süreleri için düzenlediği yürüyüş kapsamında gerçekleştirildi. Düzenlenen bu gösteriler zamanla artış göstererek dünya çapında kutlanan bir bayram haline geldi. 1 Mayıs işçi ve emekçiler tarafından coşku ve bayram havasında kutlanmaktadır. 1 Mayıs Türkiye'de ise 1923 yılında resmi olarak kutlanmaya başladı.Vatandaşlar 2 Mayıs’ın tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 2 Mayıs tatil mi? 2 Mayıs’ta okullar, bankalar açık mı? İşte merak edilen konu hakkındaki detaylar…
YAŞAM
01 Kasım 2022 - 16:12
2 Mayıs tatil mi? 2 Mayıs'ta okullar, bankalar açık mı? 2 Mayıs'ta açık olan kurumlar
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı olarak kutlanırken 2 Mayıs’ın tatil olup olmadığı soruları da akıllarda yer ediniyor. Peki, 2 Mayıs tatil mi? 2 Mayıs’ta okullar, bankalar açık mı? İşte merak edilen konu hakkındaki detaylar…
YAŞAM
01 Kasım 2022 - 16:12
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