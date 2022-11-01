2 Mayıs tatil mi? 2 Mayıs’ta okullar, bankalar açık mı? 2 Mayıs’ta açık olan kurumlar







2 MAYIS 2022 RESMİ TATİL Mİ?







1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı her yıl işçi ve emekçiler tarafından dünya genelinde kutlanmaktadır. İşçi ve emekçiler dayanışma içerisinde bulunurken haksızlıklara karşı da mücadele etmektedir.1856 yılında ilk kez Avustralya'nın Melbourne kentinde kutlanan İşçi Bayramı, taş ve inşaat işçilerinin günde 8 saatlik çalışma süreleri için düzenlediği yürüyüş kapsamında gerçekleştirildi. Düzenlenen bu gösteriler zamanla artış göstererek dünya çapında kutlanan bir bayram haline geldi. 1 Mayıs işçi ve emekçiler tarafından coşku ve bayram havasında kutlanmaktadır. 1 Mayıs Türkiye'de ise 1923 yılında resmi olarak kutlanmaya başladı.Vatandaşlar 2 Mayıs’ın tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 2 Mayıs tatil mi? 2 Mayıs’ta okullar, bankalar açık mı? İşte merak edilen konu hakkındaki detaylar…2009 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda 1 Mayıs her yıl resmi tatil olarak geçmektedir. 1 Mayıs tarihi tek gün olarak kutlanmaktadır. Yani ertesi gün tatil olarak kabul edilmez. 2 Mayıs günü okul, banka, hastane, PTT, kargo gibi birçok kurum mesailerine kaldığı yerden devam etmektedir. 2 Mayıs günü bütün kurum ve kuruluşlar açıktır.