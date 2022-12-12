2 milyondan fazla indirilmiş! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin, tehditlerin kurbanı olmayın!







"BU UYGULAMALAR YÜKLÜYSE HEMEN KALDIRIN"











GOOGLE SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Siber saldırganlara karşı küresel savaş devam ediyor. Büyük şirketlere saldıran ve büyük kayıplara neden olan bu saldırganlar, akıllı cihazlar üzerinden güvenliğimizi tehdit etmeye başlıyor. Apple, iOS uygulama mağazasında kötü amaçlı uygulamalarla ve kötü amaçlı yazılımlarla savaşırken ve Google, Android uygulama mağazası Google Play'de bununla mücadele ederken, yeni bir keşif var gibi görünüyor.Tom's Guide'dan gelen haberlere göre, Google Play mağazasında başka bir grup kötü amaçlı Android uygulaması tespit edildi. Bu uygulamalar ilk olarak antivirüs şirketleri tarafından tespit edildi ve bunların kullanıcılar tarafından indirilmesi onları kandırabilmek için yardımcı programlar ve ince ayarlar gibi göründüklerini belirtildi.Haberde bahsi geçen uygulamalar şöyle: > Bluetooth device auto connect > Bluetooth & Wi-Fi & USB driver > Volume, Music Equalizer > Fast Cleaner & Cooling Master Kötü amaç taşıyan söz konusu uygulamaların Google'ın Play Store mağazasından kaldırdığı söyendi. Fakat, Android işletim sistemli tablet ya da akıllı telefonunuzda bu uygulamalar hala yüklüyse hemen kaldırmalısınız.Bir Google sözcüsünün, söz konusu uygulama hakkında daha fazla bilgiyi Tom's Guide ile paylaştığı bildirildi. Raporda tanımlanan tüm uygulamalar Google Play mağazasından kaldırıldığı bildirilirken kullanıcı güvenliği ve gizliliğinin ciddiye alındığı ve konulan politikaları ihlal eden bir uygulama ile karşılaşılması halinde yeniden harekete geçileceği ifade edildi. "TUBEBOX" DETAYI Diğer taraftan; haberlerde TubeBox isimli bir uygulama da yer aldı. Şirketin tespit ettiği ve yeni bir raporda yer verdiği kötü niyetli uygulamalar arasında 1 milyondan fazla indirilen TubeBox'ın, video ve reklam izleyen kullanıcıları ödüllendirme vaadinde bulunmasına rağmen bu sözün tutulmadığına değiniliyor.