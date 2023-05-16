2. tur seçimin kilit ismi Sinan Oğan'ın 'Vazgeçmem' dediği 5 şartı!

Sinan Ogan, Türkiye'de 2 milyon 829 bin 634 seçmen tarafından verilen oylarla yüzde 5,17 gibi bir oran alarak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda baskın parti olarak seçim sonuçlarını doğrudan etkilemeyi başardı. Kendisine oy veren seçmenler tarafından iki adaydan hangisinin isminin çağrılacağını da merak edildi. Bu seçmen Türkiye'nin yeni başkanını seçecek. Oğan ise bu kararı almak için farklı istişarelerde bulunma kararı aldı.
ATA İTTİFAKI İLE İSTİŞARE EDİLECEKATA İttifakı bileşenleriyle ilk istişarelerin önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Sinan Oğan, ATA İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleriyle bir araya gelecek. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tavrı da bu süreçte önemli rol oynayacaktır. Oğan, cumhurbaşkanının ardından üsse yönelmeyi planlıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığına imza atan kanaat önderleriyle görüşmeyi planlıyor. Bu toplantıların sonuçlarına göre 14 günlük süreç yol haritası belirlenmesi bekleniyor.
"İŞTE O ŞARTLAR"
Sinan Oğan, bir adayın desteklemesi gereken beş olmazsa olmazı listeledi. Bunlar, anayasanın ilk dört maddesindeki değişmezlik isteği.. 66. maddesinde Türklüğü anayasadan çıkarmaya yönelik girişimlere engellerin dikilmesi, 13 milyon sığınmacı akını, tavizler, enflasyon sarmalından çıkış ve sonuçlarıdır. . . Bunlar son ekonomik krizin, terör örgütleri ile siyasi yapılanmalarının çatışmasının başlıca sebepleridir. Aralarında mesafe vardı. Bu koşullar sağlanana kadar ikinci aşamaya geçilmemesi önerildi. Oğan, "FETÖ, PKK ve Hizbullah ile birlikte terör örgütlerinden uzak durmak önemlidir. Diğer konular ele alınacaktır. Bu süreci nasıl yorumlamalıyız?" Katılmıyoruz. Terör örgütlerinden uzaklaşmayanlar zaten gelmesin." şeklinde konuşmuştu.