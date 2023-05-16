2. tur seçimin kilit ismi Sinan Oğan'ın 'Vazgeçmem' dediği 5 şartı!







ATA İTTİFAKI İLE İSTİŞARE EDİLECEK

"İŞTE O ŞARTLAR"











‘PAZARLIK DEĞİL’

İKİNCİ TURDA KİME DESTEK OLACAK?

Sinan Ogan, Türkiye'de 2 milyon 829 bin 634 seçmen tarafından verilen oylarla yüzde 5,17 gibi bir oran alarak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda baskın parti olarak seçim sonuçlarını doğrudan etkilemeyi başardı. Kendisine oy veren seçmenler tarafından iki adaydan hangisinin isminin çağrılacağını da merak edildi. Bu seçmen Türkiye'nin yeni başkanını seçecek. Oğan ise bu kararı almak için farklı istişarelerde bulunma kararı aldı.ATA İttifakı bileşenleriyle ilk istişarelerin önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Sinan Oğan, ATA İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleriyle bir araya gelecek. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tavrı da bu süreçte önemli rol oynayacaktır. Oğan, cumhurbaşkanının ardından üsse yönelmeyi planlıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığına imza atan kanaat önderleriyle görüşmeyi planlıyor. Bu toplantıların sonuçlarına göre 14 günlük süreç yol haritası belirlenmesi bekleniyor.Sinan Oğan, bir adayın desteklemesi gereken beş olmazsa olmazı listeledi. Bunlar, anayasanın ilk dört maddesindeki değişmezlik isteği.. 66. maddesinde Türklüğü anayasadan çıkarmaya yönelik girişimlere engellerin dikilmesi, 13 milyon sığınmacı akını, tavizler, enflasyon sarmalından çıkış ve sonuçlarıdır. . . Bunlar son ekonomik krizin, terör örgütleri ile siyasi yapılanmalarının çatışmasının başlıca sebepleridir. Aralarında mesafe vardı. Bu koşullar sağlanana kadar ikinci aşamaya geçilmemesi önerildi. Oğan, "FETÖ, PKK ve Hizbullah ile birlikte terör örgütlerinden uzak durmak önemlidir. Diğer konular ele alınacaktır. Bu süreci nasıl yorumlamalıyız?" Katılmıyoruz. Terör örgütlerinden uzaklaşmayanlar zaten gelmesin." şeklinde konuşmuştu.Sinan Oğan, ikinci turda Türk milliyetçilerinin ve Kemalistlerin belirleyici faktör olacağını vurgulayarak, konuşmasında pozisyonunu şu şekilde dile getirdi: Türkiye'nin krize girmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu seçimde en istikrarlı olan bizdik. Gelecekte de bu knumu koruyacağız. Tavrımızı ülkemizin menfaatine olana göre belirleyemek istiyoruz. Önümüzde 15 zorlu gün var. Hiçbir zaman birini destekleyeceğiz demeyeceğiz. tavsiyede bulunacağız. Sanki pazarlık edecekmişiz gibi çöpe atıldı. "HDP ve HÜDA PAR bu seçimin anahtarı olmayacak" dedik. "Bu seçimde belirleyici olan biz olacağız" dedik. İstediğimiz tüm hedeflere ulaştık. Ogan, “Kemal Kılıçdaroğlu HDP siyasi sisteminden atılırsa destekleyeceğim” dedi, bu doğru mu? O, “Hayır, bu doğru değil. prensibini oluşturduk. Bu ilkelerden sadece biri terör örgütleriyle arasına mesafe koymadan siyasi partiler arasına mesafe koymaktır. Ben başından beri HDP'ye ve Hüda Par'ın siyasette önemli rol oynamasına karşıydım. Tek şartımız bu olsaydı, "Sayın Kılıçdaroğlu, HDP'yi bırakın" derdik. Ama bu öyle basit bir denklem değil.Şimdi gözler 2. Tur için Sinan Ogan'ın üzerinde. Dün gazetecilere "İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?" Türkiye'nin krize ve siyasi istikrarsızlığa bulaşmamasını sağlayın, karıncalarla istişare edeceğiz. Bugün ATA Alliance üyelerini ve birlikte seyahat ettiğim yol arkadaşlarımı toplantıya davet ettim. Ortak istişare toplantıları gerçekleştireceğiz. En kısa sürede sonuca varacağız. Bu sonuç Sinan Oğan'ın kararı olmayacaktır, ortak aklın kararı olacaktır." ifadelerini kullandı.