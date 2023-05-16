2. turda oy kullanılacak okul değişecek mi? Aynı seçmen kağıdı geçerli mi? 2. tur cumhurbaşkanı seçiminde bilinmesi gerekenler!

Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçları hakkında yaptığı açıklamada, adayları seçilme yeterliliğini alamadığını ve bu nedenle 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur oylamanın yapılacağını duyurdu.
2 ADAY YARIŞACAK
Ön sonuçlar da yayınlandı, ancak henüz kesinleşmedi. Ön sonuçlar yüzde 49,51 ile Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 44,88 ile Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 5,17 ile Sinan Oğan
ve yüzde 0,44 ile Muharrem İnce'yi gösteriyor. Dolayısıyla ikinci tur için en çok oyu aldıkları görülen Erdoğan ve Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olmak için yarışacaklar.
Yener, ülkede ilk kez yapılacak ikinci tur oylamaya ilişkin şu bilgileri verdi: "Geçici aday listelerinin açıklanmasının ardından, öncelikle geçici aday değiştirme prosedürünü belirlememiz gerekecek. Açıklanan seçim takviminin saat 17.00'den saat 20.00'ye indirilmesine karar verildi."
OY PUSULASINDA SADECE 2 İSİM OLACAK
Oy pusulasındaki sıralamanın değişmeyeceğini söyleyen Yener, "Bir adayın yarışta kalmaması durumunda o sıradaki adayın bir önceki aday yerini alacağını" söyledi. Oy pusulasında birinci sırayı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırayı ise Kılıçdaroğlu alacak.
"KESİN SONUÇLAR 19 MAYIS'TA"
Propaganda döneminin bugün başladığını vurgulayan Ahmet Yener, Yüksek Seçim Komisyonu'nun Eyalet ve İlçe Seçim Komisyonları'na yaptığı itirazla ilgili nihai karar tarihi 18 Mayıs Perşembe günü, kesin sonuçlar ise 19 Mayıs Cuma günü açıklanacağını söyledi..
YURT DIŞI OY VERME İŞLEMİ 20 MAYIS GÜNÜ BAŞLIYOR
Ahmet Yener, kesin sonuçların açıklanmasının ardından 20 Mayıs'ta gümrükte ve yurt dışında ikinci tur oylama sürecinin başlayacağını duyurdu. Yurt dışında oy kullanma 24 Mayıs'ta sona eriyor. Ayrıca ilk turda olduğu şekilde cumhurbaşkanı adaylarının bu dönemde radyo ve televizyonda yapacakları konuşmalar da kurayla belirlenecek. Radyo ve televizyonlarda tanıtım konuşmaları ise 24 Mayıs'ta başlayacak olup, tanıtım süresi 27 Mayıs saat 18:00'de sona erecektir.
VATANDAŞ, AYNI SANDIKTA OY KULLANACAK
Türkiye'de ilk defa z 28 Mayıs'ta ikinci tur sandık başına gidecek olan seçmenler, ilk turda oy kullandıkları sandıklarda aynı seçmen bilgi kağıtlarını kullanarak sandık başına gidecek. YSK, itiraz sürecini tamamladıktan sonra 1 Haziran'da kesin seçim sonuçlarını açıklamayı planlıyor.