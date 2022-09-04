Edinilen bilgiye Hafızpaşa Mahallesi Dede Efendi Sokak'ta 2 yaşındaki S.D.'nin cesedi, evlerinin önünde park halinde bulunan 27 ACH 981 plakasına sahip aracın içerisinde ölü bulundu. Çocuğun kayıp olduğu ileri sürülürken havasız kalması nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Çocuğun yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığına defnedildiği öğrenildi.
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 09:02
2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir aracın içerisinde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 09:02
EDİTOR
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