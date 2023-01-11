2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla yargılanan Şebnem Korur Fincancı tahliye edildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında söylediği bazı açıklamalarından dolayı tutuklanan ve hemen ardından cezaevine nakledilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, "Terör örgütü propagandası yapma" iddiası ile başlatılan soruşturmanın ardından açılan davada karara bağlanıldı.
"BU BİR SİYASİ MESELE, HUKUKİ DEĞİL"
TAHLİYE KARARI ÇIKTI
Dava hakkında kararı açıklamak için toplanan mahkeme heyeti, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı için verilen 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasını kaldırdı ve Fincancı'nın tahliye edilmesi hükmünü verdi.