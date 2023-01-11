GÜNDEM
11 Ocak 2023 - 16:11

2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla yargılanan Şebnem Korur Fincancı tahliye edildi!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında açılan davada 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası almıştı. Bugün gerçekleştirilen mahkeme sonrası Fincancı'nın tahliye edilmesi kararı verildi.

GÜNDEM
11 Ocak 2023 - 16:11
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2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla yargılanan Şebnem Korur Fincancı tahliye edildi!


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında söylediği bazı açıklamalarından dolayı tutuklanan ve hemen ardından cezaevine nakledilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, "Terör örgütü propagandası yapma" iddiası ile başlatılan soruşturmanın ardından açılan davada karara bağlanıldı.

"BU BİR SİYASİ MESELE, HUKUKİ DEĞİL"

Şebnem Korur Fincancı tahliye edildi

Duruşmada kendisini savunan Şebnem Korur Fincancı, asıl hedef olarak Türk Tabipler Birliği'nin gösterildiğini ve meslektaşlarının bu şekilde saldırıya uğramalarına şaşırdıklarını, mahkeme ne karar verirse versin şaşkınlıklarından vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Son bir söz sorulduğunda Fincancı, bunun hukuki bir dava olmadığını siyasi bir dava olduğunu belirterek amaçların aslında TTB'yi ve demokratik ilkeleri yok etmek olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, kararını açıklayabilmek adında duruşmayı erteledi.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI



Dava hakkında kararı açıklamak için toplanan mahkeme heyeti, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı için verilen 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasını kaldırdı ve Fincancı'nın tahliye edilmesi hükmünü verdi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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