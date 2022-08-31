YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:42

2 Yıl Aradan Sonra "Orient Express" Paris'ten İstanbul'a Geldi - İstanbul

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:42
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2 Yıl Aradan Sonra “Orient Express” Paris'ten İstanbul'a Geldi - İstanbul


Paris'ten 54 yolcusuyla İstanbul'a gelen Orient Express, Bakırköy Tren İstasyonu'nda mehter takımı eşliğinde karşılandı.


“Orient Express” treni, Paris'ten başladığı nostaljik yolculuğunu İstanbul Bakırköy Tren İstasyonu'nda tamamladı. Korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır gelmeyen tren, Bakırköy Garı'na 15.45 sıralarında geldi. Orient Express'i mehter takımı karşıladı.




Eski İstanbul kıyafetleri giyen Türk vatandaşlar, gelen tren yolcularına Türk lokumu ikram etti. Bu sırada garda bulunan meraklı bir kalabalık da yolcuların gelişini ilgiyle izledi. Mehter takımının verdiği konseri bir müddet dinleyen tren yolcuları, buradan İstanbul'da kalacakları otellere hareket etti. Tam adı Venice Simplon Orient Express olan tren; 9 yataklı vagon, 2 salon vagonu, 1 bar vagonu, 3 restoran vagonu ve 1 servis vagonu olmak suretiyle toplam 16 vagondan oluşuyor.



“Mehter takımı çok renkli ve arkadaş canlısı”


Aslen İngiltereli olan ve tren yolculuğu sonrasında düşüncelerini belirten Joan ve Christopher Evans çifti, “3 yıldır bu geziye gitmek istiyorduk ancak Covid yüzünden erteleniyordu. Fantastik ve güzel bir yolculuktu. Mehter takımı çok renkli, çok arkadaş canlısıydı. Buraya geldiğimizde gerçekten hoş geldin dediklerini hissedebildik. Buraya geldiğimiz için mutlu olduğunuzu hissedebildik. Biz de buraya geldiğimiz için mutlu olduk. Trende yapılacak çok iş var. Tren 2 gün daha burada kalacak sonra Paris'e geri dönecek” ifadelerinde bulundular.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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