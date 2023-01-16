20.000 TL borç para arayan bu bankaya koşsun! 0,99 faizle kredi dağıtıyor: Bu kişilerin başvurusu 10 dakikada onay alıyor!

İhtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken vatandaşlar için ING Bank’tan destek. 20.000 TL’ye kadar ödeme sağlayabilecek vatandaşların harcamalarına ilişkin %1’in altında faiz oranları ile kişilerin nakit gereksinimleri giderilebilecek.
Kolay başvuru adımları ve uygun vade ve faiz oranları ile kişilerin nakit gereksinimlerini karşılamasına ilişkin ayrıcalıklı haklar tanınıyor. İlaveten esnek şekilde geri ödenek seçeneklerimden de fayda sağlayarak kişilerin nakit ihtiyaçlarının giderilmesi bekleniyor.
%0,99 FAİZ ORANINDA İHTİYAÇ KREDİSİ DESTEĞİ
Ing Bank’ın 20.000 TL’ye kadar %0,99 yansıyan faiz oranları ile talep gören kredilerden dolayı kişilerin yeni senede artan birçok ihtiyaçlarına yönelik oranlar sunulmakta. Bahsedilen tutarda kredinin uygunluğu faiz oranları ve vadelerde ödenek sağlanabilmesi için tercih başvuruda bulunacak vatandaşların kredi
şartlarını sağlamaları gerekli olacaktır. %0,99 yansıyan faiz ile kredi ödeneği talep eden vatandaşların ihtiyaç kredilerini Turuncu Ekstra’lı şeklinde kullandıkları durumunda nakit iade fırsatlarından da fayda görmeleri ifade ediliyor. Bu bilgiler doğrultusunda kredi faizi ne olursa olsun %0,99 oranında yansıma gösteren faiz düzeni sağlanabiliyor.
20.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ
ING Bank üzerinden ilk kez ING Bank müşterisi olacak vatandaşlara özel fırsatı oranlarla ihtiyaç kredisi seçenekleri sunuluyor. Bu bilgiler doğrultusunda 20.000 TL’ye kadar kredi %0,99 faiz tutarları ve nakit iade fırsatları ile kullanıma sunulacak. Bu fırsatlardan fayda sağlayabilmek için Turuncu Ekstra uygulamasına katılım sağlayıp aylık ekstrelerin 2.000 TL’sini Turuncu Ekstra Banka Kartı ile yapılması istenmektedir.
BAŞVURU ŞARTLARI
Fırsatlardan sadece ilk kez ING’li olacak vatandaşların 20.000 TL’ye kadar olan kredi kullanımları için işlemler geçerli sayılacak. Bu doğrultuda 6 aya kadar vadeyle vatandaşların kredi imkanlarından fayda görmeleri geçerli sayılacaktır. Paylaşılan Turuncu Ekstra kredi yansıyan faiz oranı, fırsatlar beraberinde ilk kredi kullanımı için geçerli olacaktır. Turuncu Ekstra’lı kredilerde sözleşme faiz tutarları avantaj faiz tutarından yüksek olması durumunda, sözleşme faz oranları geçerli kabul edilecektir. Turuncu Ekstra’lı kredilerde sözleşme faizi değişmeyecek koşuluyla yüzde %1.34’ten başlayacaktır. İndirimli faiz fırsatlarından fayda sağlayabilmek için her iki durumda da istenilen Turuncu Ekstra uygulamasına katılım sağlamak istenmektedir.