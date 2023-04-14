20-25-30 yıllık evli olan kadınlara müjde! 30 günden az ise emeklilik kapısı size açılacak: Cumhurbaşkanı detayları bizzat duyurdu!

Son günlerde edilen iddialara göre ev hanımlarının emeklilik hakları gündeme geldi. Peki ev hanımları nasıl emekli olabilir? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EV HANIMLARI EMEKLİ OLABİLECEKEv hanımlarının ilerleyen yaşlarında bir sosyal güvenceleri olabilmesi için emeklilik hakkı elde etmeleri ile ilgili çalışmalar sürüyor. Ev hanımlarının emekli olabilmesi için isteğe bağlı sigorta primlerini yatırması gerekiyor. Bu kapsamda ev hanımları da yaşları geldiği zaman emekli maaşı alabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödemeleri sosyal güvencesi olmayan kişilerin kendi primlerini ödeyerek emeklilik elde etmesine yarayan sistemdir. Ev hanımlarının emekli olması için 1995 senesinden önce resmi nikahla evlenmiş olması yani 25 sene ve üstünde evlilik süresi dolması gerekiyor. Aynı zamanda emekli olmak isteyen ev hanımlarının en az 50 yaşında olması gerekiyor.
Emeklilik başvurusu yapabilmek için SGK bağlantısı olmaması ve çalışmaması gerekiyor. SGK aracılığıyla hiçbir maaş ödemesi alınmaması gerekiyor. Çalışan kadınlar 7200 prim gününü tamamlayıp 20 sene çalışma süresini doldurduktan sonra emeklilik hakkı kazanıyor. Yeni yasa teklifiyle birlikte ev hanımlarının emekliliği için 25 sene evli olmak ve 50 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Ev hanımları çalışmasalar bile borçlanma sistemiyle emeklilik hakkı elde edebilecek. Borçlanma kapsamında doğum, yurt dışı ikameti ve çalışılan süre borçlanmaları yer alıyor. Bu şartları taşıyan kişilerin SGK aracılığıyla başvuru yapması gerekiyor. Emeklilik kişilerin çalışma süreleri dolduktan sonra maddi anlamda rahat yaşamaları ve güvencelerinin olması için sağlanan sistemdir. Emeklilik hakkı kazanan kişilerin finansal güvenceleri olur ve yaşlılık dönemlerinde maddi anlamda rahat ederler. Aynı zamanda emekli olan kişi sağlık sorunları olduğu zaman güvenceleri sayesinde daha rahat sağlık kontrollerini yapabilir. Emekli olunan dönemde aile ve arkadaşla daha rahat vakit geçirmek için daha rahat bir dönem yaşanır. Emekli kişiler emekli olduktan sonra maddi anlamda daha az kaygı yaşamaya başlar ve hayallerini gerçekleştirmek için daha çok vakit bulur. Emekli olma sistemiyle birlikte yaşlı nüfusun refahının artırılması ve finansal güvenceleriyle ekonomi katkısının çoğalması hedeflenmektedir.