KAMU PERSONELİ
14 Nisan 2023 - 17:45

20-35 yaş arası işsizlere THY kapılarını açtı! Lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat: Yüksek maaşla THY kabin memuru alımı yapacak!

Türk Hava Yolları (THY), 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrasında depremzedelere yardım eli uzattı. THY, depremzedeler arasından personel alımı yapacağını duyurarak, onlara iş imkanı sağlama kararı aldı. Bu adım, depremzedelere umut ve destek veren önemli bir girişim olarak karşılandı. THY'nin depremzedeler için istihdam yaratma çabası, toplumun takdirini kazandı ve büyük bir ilgiyle karşılandı.

KAMU PERSONELİ
14 Nisan 2023 - 17:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
20-35 yaş arası işsizlere THY kapılarını açtı! Lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat: Yüksek maaşla THY kabin memuru alımı yapacak!
TAKİP ETTAKİP ET


THY, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere yardımcı olmak için farklı bir yöntem denedi. Türk Hava Yolları, afetzedelere yönelik başlattığı kabin memuru alım ilanına başvuruların 27 Nisan'da sona ereceğini duyurdu. Bu adım, THY'nin depremzedelere istihdam yaratma ve yardım etme çabasının bir parçası olarak karşılandı ve toplum tarafından büyük ilgi gördü.

uçak

THY personel alımı yapıyor! Lise ve üniversite mezunu 20 ile 35 yaş arasındaki herkes başvurabilir: Son gün 27 Nisan- 



Türk Hava Yolları (THY), depremzedelere destek olmak amacıyla kabin memuru, halk arasında bilinen adıyla hostes pozisyonunda alım yapacağını resmi web sitesi "kariyer.thy.com" üzerinden duyurdu. Şirketin yayınladığı ilanında, Türkiye'nin yaşadığı büyük felaketin ardından THY'nin her bir vatandaşın acısını derinden hissettiği belirtildi.

Depremlerden etkilenen vatandaşlara kabin memuru olarak çalışma imkanı sunulan "afetzede ilanına" başvuruların kabul edileceği ilanda, başvuru şartları şu şekilde sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

1 Ocak 1988 ve 31 Aralık 2003 arasında doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

İngilizce bilmek

Daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak

İlana, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremlerden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş, eş ya da çocuk) "afetzede" olarak değerlendirilen adaylar başvuru yapabilecek.

Başvuruların 27 Nisan Perşembe günü saat 16.00'a kadar kabul edileceği ilanın detaylı bilgilerine "https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar/" adresinden ulaşabilirsiniz.


EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ